Previsão do tempo: terça-feira (29) terá chuvas fracas a moderadas em Pernambuco

Dia começa com pancadas na Região Metropolitana, Zonas da Mata Sul e Norte e no Agreste; não há alertas meteorológicos emitidos pela Apac

A terça-feira (29) começou com tempo instável em boa parte de Pernambuco. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), há tendência de chuvas fracas a moderadas na Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Norte, Mata Sul e Agreste do estado.

No Sertão de Pernambuco, a previsão é de precipitação fraca, enquanto o Sertão do São Francisco segue sem expectativa de chuva ao longo do dia.

Veja os maiores acumulados de chuva nas últimas 12h

Apesar da ausência de alertas meteorológicos, algumas cidades registraram volumes significativos de chuva nas últimas 12 horas. Além disso, a Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) não informou sobre pontos de alagamento na capital.

Cabo de Santo Agostinho - 37.77 mm

São José da Coroa Grande - 36.84 mm

Igarassu - 34.85 mm

Paulista - 29.36 mm

Ipojuca - 28.56 mm

Ilha de Itamaracá - 25.46 mm

Goiana - 22.8 mm

Itapissuma - 22.58 mm

Bonito - 21.04 mm

Recife - 20.32 mm

Olinda - 19.72 mm

Contatos da Defesa Civil em Pernambuco

Em caso de risco devido às chuvas, a orientação é buscar abrigo em local seguro e acionar a Defesa Civil. O contato do órgão em Pernambuco é 199 ou (81) 3181.2490. Para os municípios da Região Metropolitana do Recife, os números são:

Recife - 0800.081.3400

Abreu e Lima - (81) 97347.2443

Araçoiaba - (81) 3543.8983

Cabo de Santo Agostinho - 0800.281.8531

Camaragibe - (81) 2129.9564 / (81) 99945.3015 / 153

Igarassu - (81) 99460.9073

Itamaracá - (81) 3181.2490 / 199

Ipojuca - (81) 99231.8607 (WhatsApp)

Itapissuma - (81) 98844.5216

Jaboatão dos Guararapes - (81) 3461.3443 / (81) 99195.6655

Moreno - (81) 98299.0974 / (81) 98128.2018

Olinda - (81) 99266.5307 / 0800.081.0060

Paulista - (81) 99784.0270 / 3371.7992

São Lourenço da Mata - (81) 98338.5407

