Recife entra em 'estágio de atenção' devido às chuvas intensas no horário da maré alta nesta segunda (28)

Informação foi divulgada pelo Centro de Operações do Recife (COP), que orienta a população a evitar deslocamentos nesse período

O Recife entrou em estágio de atenção na manhã desta segunda-feira (28), às 5h, por causa do acúmulo de chuvas combinado com o horário da maré alta, prevista para as 6h10.

A informação foi divulgada pelo Centro de Operações do Recife (COP), que orienta a população a evitar deslocamentos nesse período, sempre que possível.

Aulas suspensas na UFPE

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) decidiu suspender as atividades acadêmicas e administrativas presenciais na manhã desta segunda-feira (28), nos campi do Recife e de Vitória de Santo Antão.

O motivo é o alerta de "estado de atenção" emitido pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que indica chuvas com intensidade moderada a forte da noite deste domingo (27) até a segunda-feira (28).

O que fazer em casos de emergência?

Em situações de risco ou emergência, a população do Recife pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 0800.081.3400. O plantão funciona 24 horas por dia e a ligação é gratuita.

Confira outros números importantes

CTTU (trânsito e mobilidade): 0800 081 1078

SAMU (atendimento médico de urgência): 192

Emlurb (zeladoria urbana): 156

Corpo de Bombeiros: 193



A Prefeitura orienta que os moradores fiquem atentos aos alertas oficiais e evitem áreas de risco durante períodos de chuva intensa.

Números da Defesa Civil nos municípios da Região Metropolitana do Recife