Apac prevê chuva moderada a forte no Grande Recife e Mata Norte de Pernambuco a partir deste domingo (27)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Pancadas de chuva com maior intensidade devem ser registradas também na manhã desta segunda-feira (28), com redução no turno da tarde

Clique aqui e escute a matéria

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) informou que a previsão é de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte, a partir da noite deste domingo (27), na Região Metropolitana do Recife e na Mata Norte do Estado.

A chuva com maior intensidade, que devem continuar ao longo da madrugada e manhã da segunda-feira (28), é resultado do aumento de instabilidade causada pelo sistema meteorológico conhecido como Cavado.

Segundo a Apac, a previsão é de que a intensidade diminua a partir do turno da tarde.

MATA SUL E AGRESTE DE PERNAMBUCO

Na Mata Sul, espera-se pancadas de intensidade moderada a forte a partir da manhã da segunda-feira.

Para a região do Agreste, as pancadas moderadas e pontualmente fortes deverão ocorrer no período da tarde e noite.

DEFESA CIVIL

A Defesa Civil do Recife reforçou que mantém um plantão permanente, podendo ser acionada pelos telefones 0800.0813400 e 3036 4873. A ligação é gratuita e o atendimento 24h.

A orientação é que, em caso de necessidade, moradores de locais de risco procurem abrigos seguros e acionem o órgão.