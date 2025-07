Neoenergia promove atendimento especial em três comunidades do Recife, a partir de segunda-feira (28)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Neoenergia Pernambuco irá realizar ao longo desta semana três atendimentos itinerantes em diferentes bairros do Recife, oferecendo à população todos os serviços disponíveis em uma loja convencional, inclusive, a inscrição na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), com a comodidade de estarem mais próximos de casa.

A partir desta segunda-feira (28) até a próxima quinta-feira (31), a ação será realizada no Núcleo de Assistência Social do Cidadão, localizado na Rua Engenho Timbi, 15, na UR-03 do Ibura, na Zona Sul da capital.

Já no dia 1º de agosto, os atendimentos acontecem no Lar Fabiano de Cristo, na Avenida Afonso Olindense, 1946, no bairro da Várzea, na Zona Oeste. Encerrando a semana, no dia 2 de agosto, a equipe da Neoenergia estará presente no Conselho de Moradores da Imbiribeira, na Rua Antônio Torres Galvão.

SERVIÇOS

Com atendimento das 9h às 16h, as ações itinerantes permitem que os clientes solicitem segunda via de conta, negociem débitos, façam troca de titularidade, solicitem ligação nova, entre outros serviços. A proposta é garantir mais praticidade e inclusão, especialmente para quem enfrenta dificuldades de locomoção ou mora distante de uma loja física.