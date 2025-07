Cliente pode negociar débito da conta de luz com a Neoenergia na hora da visita de corte

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nova medida permite quitar débito no momento da visita e evita corte imediato e o transtorno da espera de até 24h pela religação pela Neoenergia

Clientes da Neoenergia Pernambuco que estão com contas em atraso passaram a ter a opção de negociar a dívida no momento da visita da equipe responsável pelo corte, o que evita a interrupção no fornecimento de energia. A medida reduz um transtorno comum enfrentado por consumidores: mesmo ao tentar pagar a conta na hora da chegada dos técnicos, o corte era realizado e a religação podia demorar até 24 horas.

Com a nova possibilidade, o cliente pode quitar os débitos diretamente com o agente da empresa, por meio de cartão de débito, crédito (em até 21 vezes) ou PIX. O funcionário está autorizado a receber o pagamento no ato, utilizando uma maquineta.

DEMANDA DO CLIENTE

Segundo a distribuidora, essa modalidade já está em funcionamento e se soma aos canais tradicionais de negociação. A empresa informa ainda que os consumidores são previamente notificados sobre débitos em aberto na própria fatura, com prazo adicional de 15 dias para regularização. Quem mantém os dados atualizados também pode receber avisos por SMS e e-mail.

A mudança atende a uma demanda antiga de clientes, que até então não conseguiam evitar o corte mesmo estando com o pagamento em mãos. A expectativa é de que a medida reduza o número de desligamentos e facilite a quitação das dívidas de forma imediata.