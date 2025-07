ONG Casa do Pão passa a receber doações pela conta de luz da Neoenergia em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Entidade, que atua com a população vulnerável no Recife, se junta a outras 11 instituições no programa "Conta do Bem"; saiba como doar

A ONG Casa do Pão, uma das mais tradicionais instituições de caridade do Recife, passou a integrar o programa "Conta do Bem", da Neoenergia Pernambuco. A parceria, oficializada nesta semana, permitirá que os clientes da distribuidora de energia realizem doações mensais para a entidade diretamente através da fatura de luz.

Mantida pela Igreja Católica, a Casa do Pão é reconhecida por seu trabalho de acolhimento e promoção da dignidade humana, oferecendo alimentação, abrigo e apoio na recuperação de dependentes químicos e na reinserção social de pessoas em situação de vulnerabilidade.

O que é a Conta do Bem?

O programa "Conta do Bem" é uma plataforma que permite que os clientes da Neoenergia autorizem um débito mensal automático em sua fatura de energia, com valor definido pelo próprio doador, que é repassado integralmente a uma instituição filantrópica parceira.

Atualmente, cerca de 700 mil pernambucanos já participam da iniciativa, que beneficia outras 11 entidades de grande relevância no estado, como o Hospital de Câncer de Pernambuco, a Fundação Terra, a APAE Recife e o Unicef.

Como doar para a Casa do Pão

Os interessados em contribuir com a Casa do Pão através da conta de luz devem acessar os canais de comunicação da própria ONG para realizar o cadastro. Não é necessário entrar em contato com a Neoenergia. No cadastro, o cliente informará seus dados e o valor mensal que deseja doar, autorizando a cobrança na fatura.

Segundo Saulo Cabral, presidente da Neoenergia Pernambuco, a inclusão da Casa do Pão reforça o compromisso do programa com instituições que realizam um trabalho "honesto e transformador" na comunidade.