Neoenergia apresenta plano de investimentos de quase R$ 1 bilhão em Pernambuco para 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Neoenergia Pernambuco apresentou, nesta segunda-feira (16), à governadora Raquel Lyra o seu plano de investimentos para 2025.

Segundo a companhia, serão aplicados R$ 952 milhões na modernização e ampliação da rede de distribuição, valor 6 % superior ao executado em 2024 e integrante do pacote de R$ 5,1 bilhões previsto para o período 2024-2028.

Entre as principais obras estão uma nova subestação em Maria Farinha, em Paulista, além da ampliação das subestações Tejipió, na capital, e Surubim, no Agreste.

O projeto inclui ainda a construção de 19 circuitos de média tensão e 60 quilômetros de linhas de transmissão em 69 kV, acompanhados de mais equipamentos para automação e monitoramento remoto das redes inteligentes.

O plano contempla também a abertura de cinco bases operacionais — já entregues em Bom Nome, Buíque, Exu, Santa Cruz e Sertânia — que, de acordo com a Neoenergia, aumentarão a capilaridade do atendimento e reduzirão o tempo de resposta em casos de interrupção.

A companhia estima que os investimentos programados para 2025 deverão gerar mais de três mil empregos diretos no Estado.

Descarbonização de Fernando de Noronha



Além das obras em terra firme, a Neoenergia reservou R$ 350 milhões para o Projeto Noronha Verde, iniciativa que visa reduzir em até 85% as emissões de carbono da matriz energética do arquipélago.

O recurso será aplicado na instalação de fontes renováveis e sistemas de armazenamento.

Entre as ações previstas está a construção da primeira usina solar flutuante da companhia, que ocupará o espelho d’água do açude do Xaréu e deverá entrar em operação até o fim de setembro, gerando energia suficiente para atender metade do consumo da Compesa na ilha.

Resultados de 2024 e perspectiva



No balanço de 2024, a distribuidora investiu cerca de R$ 900 milhões em expansão, automação e modernização, inaugurando quatro subestações — Recife, Garanhuns, Petrolina e Araripina — e ampliando a capacidade instalada do sistema em 114,8 MVA.

No mesmo período, a arrecadação de ICMS superou R$ 1,7 bilhão.

Na esfera social, a Tarifa Social atendeu aproximadamente 1,2 milhão de pessoas, e os programas de eficiência energética alcançaram cerca de 650 mil clientes.

Em Noronha, as ações de consumo consciente cresceram 25%, com investimentos de mais de R$ 20 milhões em 2024.

Saiba como se inscrever na newsletter JC