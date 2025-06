Ademi e CCPE lançam feirão de empregos para a construção civil pernambucana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Num cenário de escassez de mão de obra na construção civil de Pernambuco, a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) e a Cooperativa da Construção de Pernambuco (CCPE) lançaram, nesta terça-feira (17), o 1º Feirão de Empregos da Construção Civil de Pernambuco. O projeto conta ainda com a parceria do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco (Sinduscon-PE) e o apoio do Comitê de Inovação, Construção e Tecnologia da Ademi (INCONTEC), do Instituto da Construção (IC) e do Instituto Engenheiro Joaquim Correia. A união estratégica busca posicionar o Feirão como uma solução promissora para reduzir o déficit de profissionais no Estado.

Uma pesquisa recente do FGV IBRE revelou que 71,2% dos empregadores do setor da construção civil em todo o Brasil tiveram dificuldades para contratar profissionais capacitados entre junho de 2023 e junho de 2024. Essa realidade, impulsionada pela formação deficiente, concorrência de outros setores, envelhecimento da força de trabalho e alta rotatividade, ameaça o desenvolvimento e a competitividade da indústria da construção.

Rafael Simões, presidente da Ademi-PE, acredita que a iniciativa não só promoverá a inserção de novos profissionais no mercado, mas também reduzirá significativamente o déficit de mão de obra nas construtoras locais.

“O Feirão tem o potencial de estimular a qualificação profissional contínua, fortalecendo toda a cadeia produtiva da construção civil em Pernambuco e garantindo um futuro mais robusto e qualificado para o setor”, comenta.

ATRAÇÃO DE TALENTOS

Primeiramente, o projeto busca atrair novos talentos para o setor, focando especialmente em mulheres e jovens das classes C e D. A ideia é conscientizá-los sobre a alta empregabilidade e a importância da qualificação técnica, desmistificando a percepção do setor e mostrando as oportunidades de carreira que ele oferece.

Em segundo lugar, a iniciativa se dedica à promoção da capacitação e formação técnica, incentivando a valorização da profissão e abordando a inclusão e diversidade. O Feirão entende que a tecnologia é uma aliada crucial nesse processo, e busca integrá-la para modernizar o preparo dos profissionais.

Eventos práticos, com triagem de candidatos, entrevistas presenciais e encaminhamentos diretos também serão realizados. Mais do que um simples local para encontrar vagas, o espaço oferecerá orientação profissional e a oportunidade de inscrição em cursos de qualificação, criando um caminho claro para os interessados.