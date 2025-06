Aluguel sobe duas vezes mais que inflação e coloca o Recife como a cidade mais cara do Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nos cinco primeiros meses de 2025, o Índice FipeZAP acumulou uma alta de 5,13%, superando o IPCA/IBGE (+2,75%) e o IGP-M/FGV (+0,74%). De acordo com os últimos resultados do Índice FipeZAP, em maio de 2025 foi registrado um aumento médio de 0,59% nos preços de locação residencial em 36 cidades brasileiras. Este resultado representa uma desaceleração em relação aos meses anteriores, interrompendo uma tendência de alta, mas ainda mantém o índice acima da inflação. No mesmo período, o IPCA/IBGE registrou uma inflação de 0,26%, e o IGP-M/FGV uma queda média de -0,49%. Das 36 cidades monitoradas, 28 mostraram aumento nos preços, incluindo 16 das 22 capitais.

Os imóveis com um dormitório apresentaram a maior valorização (+0,85%), enquanto as unidades com quatro ou mais dormitórios tiveram uma leve queda de -0,01%.

O preço médio de locação em maio de 2025 foi de R$ 48,96/m². Os imóveis com um dormitório apresentaram o maior valor médio (R$ 66,14/m²), enquanto os de três dormitórios tiveram o menor (R$ 41,70/m²). Entre as capitais, São Paulo teve o preço médio mais elevado (R$ 60,96/m²).

ALUGUEL NO RECIFE EM ALTA

Nos últimos 12 meses, o Recife teve uma variação de 13,64% no preço cobrado pelo aluguel residencial. Em 2025, a alta acumulada é de +4,66%. Ao passo que no último mês de maio o avanço foi de +0,50%. A cidade é a terceira no País com maior rentabilidade do aluguel: 8,26% a.a.

O preço do metro quadrado, no entanto, mantém a capital pernambucana como a mais cara do Nordeste no quesito aluguel. Comparando-se os resultados entre as 22 capitais, São Paulo (SP) apresentou o preço médio mais elevado (R$ 60,96/m²), sendo seguida por Belém (R$ 58,24/m²); Florianópolis (R$ 58,11/m²); Recife (R$ 58,03/m²); São Luís (R$ 54,01/m²); Rio de Janeiro (R$ 52,99/m²); Maceió (R$ 52,41/m²); Manaus (R$ 50,70/m²); Vitória (R$ 48,68/m²); Salvador (R$ 48,37/m²); Brasília (R$ 46,76/m²); Belo Horizonte (R$ 46,36/m²); João Pessoa (R$ 44,59/m²); Curitiba (R$ 44,25/m²); Cuiabá (R$ 43,27/m²); Porto Alegre (R$

41,82/m²); Goiânia (R$ 41,24/m²); Natal (R$ 39,21/m²); Campo Grande (R$ 37,24/m²); Fortaleza (R$ 35,17/m²); Aracaju (R$ 26,26/m²); e Teresina (R$ 23,65/m²).

PREÇOS POR BAIRROS

PINA R$ 70,5 /m²

PARNAMIRIM R$ 63,2 /m²

BOA VIAGEM R$ 62,4 /m²

ESPINHEIRO R$ 56,9 /m²

SANTO AMARO R$ 56,2 /m²

TAMARINEIRA R$ 54,8 /m²

GRACAS R$ 53,8 /m²

MADALENA R$ 53,7 /m²

CASA AMARELA R$ 51,6 /m²

CORDEIRO R$ 30,1 /m²