"Extensão de Boa Viagem": bairro na Zona Sul do Recife se transforma e lidera venda de imóveis mais baratos

Morar na Zona Sul do Recife, próximo a uma série de serviços, comércios, e das praias é um sonho de boa parte dos recifenses e de quem pretende viver na capital pernambucana. Mas, engana-se quem acha que apenas os bairros do Pina e de Boa Viagem concentram a demanda por novos empreendimentos imobiliários na região. Uma "nova extensão de Boa Viagem" tem surgido na Zona Sul, resguardadas as proporções, liderando a venda de imóveis na cidade neste início de ano de 2025 e atraindo o lançamento de empreendimentos residenciais.

A comparação ao bairro de Boa Viagem tem sido comum no mercado local para classificar o bairro da Imbiribeira como o novo front para a oferta de imóveis mais baratos, enquadrados em programas como o Minha Casa, Minha Vida, cabendo no bolso do consumidor e oferecendo a ele a chance de viver na Zona Sul, próximo a todas as facilidades da região.

NÚMEROS DO BAIRRO DA ZONA SUL

A Imbiribeira foi o bairro do Recife onde mais se vendeu imóveis no primeiro trimestre de 2025, ao mesmo tempo que concentrou quase 30% dos lançamento na cidade. De acordo com dados de estudo conduzido pela Brain Inteligência, encomendado pela Associação de Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco, divulgado durante a edição 2025 do Conexão Ademi-PE, nesta semana.

O bairro de Boa Viagem continua na ponta dos lançamentos imobiliários verticais no Recife, concentrando 31% das novas unidades no primeiro trimestre de 2025. Mas logo após o bairro, o seu vizinho na Zona Sul, a Imbiribeira, destaca-se com 27% das unidades verticais lançadas nos três primeiros meses do ano.

Nas vendas, a Imbiribeira confirma a tendência de um mercado que procura imóveis mais baratos e de interesse social no Recife. O bairro liderou as vendas no primeiro trimestre deste ano, concentrando 20% dos contratos assinados no período. Logo após a Imbiribeira, seguindo o momento do mercado, o bairro da Guabiraba tem 13% das vendas, número ligeiramente superior a Boa Viagem e Várzea, que concentram 10% das vendas de imóveis novos na capital pernambucana.

A área central do Recife também ganhou destaque no início deste ano. O bairro da Boa Vista já figura na lista com 5,4% das vendas no mesmo período.

O QUE ESTÁ ACONTECENDO NO BAIRRO DA IMBIRIBEIRA

A proximidade às principais áreas nobres da Zona Sul do Recife, com maior disponibilidade de terrenos e impulsionamento de empreendimentos enquadrados no Minha Casa, Minha Vida têm dado ao bairro da Imbiribeira um perfil mais residencial.

A maior oferta, a preços menores e melhores condições de financiamento, tem atraído mais compradores e moradores para a região, que além dos empreendimentos residenciais já agrega mais comércios e serviços necessários ao dia a dia, como centros universitários e escolas, além da oferta de transporte público, incluindo o Metrô do Recife.

Para se ter uma ideia do avanço do bairro da Imbiribeira no segmento residencial, o bairro chegou ao fim de 2024 com 330 unidades vendidas, segundo o mesmo levantamento da Ademi-PE. O quantitativo, no entanto, posicionava o bairro no quinto lugar em relação ao volume de vendas na cidade, atrás de áreas como Boa Viagem, Passarinho, Guabiraba e Campo Grande.