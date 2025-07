Chuvas: UFPE suspende atividades presenciais no Recife e em Vitória de Santo Antão na manhã desta segunda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Alerta da Apac indica chuvas com intensidade moderada a forte da noite deste domingo até a segunda. Veja o que diz comunicado da instituição de ensino

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) decidiu suspender as atividades acadêmicas e administrativas presenciais na manhã desta segunda-feira (28), nos campi do Recife e de Vitória de Santo Antão. O motivo é o alerta de "estado de atenção" emitido pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que indica chuvas com intensidade moderada a forte da noite deste domingo (27) até a segunda-feira (28).

De acordo com comunicado da instituição de ensino, durante o período de suspensão, devem ser observadas as determinações presentes na Resolução nº 5/2025, do Cepe/UFPE, para o caso da graduação, e na Resolução CEPE nº 04/2022, para a pós-graduação.

Com relação às atividades administrativas, a UFPE orienta o registro da ocorrência pertinente no Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), pelos servidores técnico-administrativos.

Colégio de Aplicação

A instituição de ensino informa ainda que a direção do Colégio de Aplicação irá dar orientações específicas no início da manhã da segunda para a comunidade escolar.

O comunicado ressalta que os serviços essenciais serão mantidos, assim como o acesso a espaços físicos da instituição para identificação de problemas, danos, realização de vistorias e de pareceres.

"A UFPE enfatiza que os integrantes de toda a comunidade acadêmica não devem se colocar em situação de risco em seus deslocamentos", finaliza o comunicado.