Chuvas em Pernambuco: confira onde mais choveu no Grande Recife e outras regiões nas últimas 24h

Previsão do tempo da Apac indica que devem ocorrer pancadas de chuva moderadas e fortes ao longo desta segunda-feira (28)

Algumas regiões de Pernambuco enfrentam chuvas moderadas e, pontualmente, fortes desde o domingo (27), o que levou a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) a emitir um alerta de estado de atenção.

De acordo com a Apac, as chuvas são um reflexo do aumento de instabilidade causada pelo sistema meteorológico conhecido como Cavado.

Onde mais choveu nas últimas 24h?

Segundo a Apac, o município mais atingido pelas chuvas foi Goiana, com um acumulado de 77.4mm. Logo em seguida, vem Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte, com 69.3mm.

Cuidados

A Apac recomenda que a população se mantenha atenta aos alertas meteorológicos e siga as orientações da Defesa Civil, especialmente em áreas com risco de alagamentos e deslizamentos.

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil de Pernambuco pelos números 199 ou (81) 3181-2490.

Com a previsão de continuidade das chuvas, é fundamental que a população evite transitar por áreas de risco e permaneça informada sobre as condições climáticas.

