Sorteio da Copa do Mundo 2026: veja a data oficial e o local do evento

Las Vegas deve ser o palco do sorteio da Copa do Mundo da FIFA 2026. A informação foi publicada pela ESPN nesta terça-feira (30), com base em fontes ligadas à organização do evento.

Segundo essas fontes, o sorteio está previsto para acontecer na sexta-feira, 5 de dezembro, com a cidade norte-americana sendo escolhida em detrimento de outras opções no Canadá e no México. Até o momento, a FIFA ainda não confirmou oficialmente a data nem o local.

O sorteio definirá os 12 grupos com quatro seleções cada. Já se sabe que México (Grupo A), Canadá (Grupo B) e Estados Unidos (Grupo D) serão os cabeças de chave em suas respectivas chaves, por serem países-sede.

Vale lembrar que a grande final do torneio está marcada para o dia 19 de julho de 2026, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.

Formato da Copa do Mundo 2026

Pela primeira vez na história, uma edição da Copa do Mundo contará com 48 seleções, organizadas em 12 grupos com quatro equipes cada.

O torneio de 2026 será realizado em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México, com jogos disputados em 16 cidades diferentes, entre os dias 11 de junho e 19 de julho.

Até agora, 13 seleções já garantiram vaga na fase final, seja por serem anfitriãs ou por terem se classificado nas eliminatórias.

Datas da Copa do Mundo 2026