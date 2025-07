Com detalhes em dourado, site revela imagens da suposta camisa da Argentina para a Copa do Mundo 2026

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

De acordo com o FootyHeadlines, uniforme titular terá detalhes em dourado e referências aos três títulos da Argentina na Copa do Mundo

O site FootyHeadlines, famoso pela alta porcentagem de acertos, vem trazendo vazamentos referentes aos uniformes das seleções para a Copa do Mundo 2026.

Até o momento já foram divulgadas informações das camisas que serão utilizadas por Brasil, Holanda, França, Estados Unidos e Uruguai, que vestirão Nike, dentre outras, como Portugal, que terá seu modelo produzido pela Puma.

No entanto, a maior parte dos vazamentos não traz imagens.

Em contrapartida, outras seleções já tiveram seus modelos "completamente" vazados. São os casos da Alemanha e da Argentina, que terão seus uniformes produzidos pela Adidas.

Camisa da Argentina terá detalhes em dourado; segundo uniforme será preto

O primeiro uniforme seguirá com a composição tradicional, mas com algumas inovações.

A camisa albiceleste terá listras em tons gradiente de azul, saindo de um tom mais claro para um mais escuro.

Os detalhes aparecerão em duas cores. Gola, mangas, e também as tradicionais três listras da Adidas sobre os ombros serão azul marinho, muito próximo do preto, cor que estará presente também nos calções do uniforme titular do time argentino, que contará com meiões brancos.

Suposto novo uniforme da Argentina para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução Suposto novo uniforme da Argentina para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução Montagem traz Messi com suposta nova camisa da Argentina para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução Suposto novo uniforme da Argentina para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução

Já o símbolo da Adidas, o escudo da AFA e o patch de campeão da Copa do Mundo 2022 serão dourados, fazendo alusão à conquista do Tri no Catar, que não será a única referenciada.

De acordo com o vazamento, a camisa é uma mescla / referência às três camisas utilizadas nos títulos da Argentina na Copa do Mundo, em 1978, 1986 e 2022.

Paleta de cores da suposta nova segunda camisa da Argentina para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução Suposta nova segunda camisa da Argentina para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução

Segundo uniforme

A segunda camisa da Argentina será preta, retornando à cor que fora utilizada na Rússia, em 2018.

O modelo terá um conceito mais minimalista e clássico, trazendo a logo originals da Adidas, com as três folhas ao invés das três listras.

O modelo terá detalhes em "marca d'água" que remetem à pinturas, enquanto que as golas e mangas serão nas cores azul e branco, nos tons da bandeira.

O símbolo da Adidas e o escudo da AFA serão na cor branca.