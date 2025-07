Copa do Nordeste: definida data das semifinais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Confederação Brasileira de Futebol definiu nesta sexta-feira (25) a data dos dois jogos da semifinais da Copa do Nordeste 2025. O dois duelos estão marcados para o dia 20 de agosto. Os jogos são CSA x Confiança e Bahia x Ceará.

As partidas acontecem em jogo único. CSA e Bahia são os mandantes. Os dois confrontos ocorrem às 21h30, no horário de Brasília. A TV Jornal transmite ao vivo na TV aberta em Pernambuco o duelo entre baianos e cearenses.

Lembrando que não existe vantagem do empate nos confrontos. Caso os jogos terminem empatados, há a disputa nos pênaltis, como ocorreu no jogo entre Sport e Ceará, nas quartas de final. O Vovô levou a melhor e se classificou.

Na decisão, contudo, os jogos serão de ida e volta, com a vantagem de decidir em casa para a equipe que tiver a melhor campanha no agregado da competição, ou seja, no somatório da primeira fase com os mata-mata.

Histórico da Copa do Nordeste

Entre os semifinalistas, o Bahia é o maior campeão. O Tricolor possui quatro títulos da Copa do Nordeste (2001, 2002, 2017 e 2021), enquanto o Ceará já ergueu o troféu em três oportunidades (2015, 2020 e 2023). CSA e Confiança lutam pela sua primeira taça da competição.