Bahia x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Esquadrão busca a vitória no Brasileirão após ser eliminado da Copa Sul-Americana. Equipe de Caxias do Sul foi derrotado nas duas últimas rodadas

Bahia e Juventude se enfrentam neste domingo (27/07), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia. O confronto é válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Como chegam as equipes

O Bahia ocupa atualmente a 6ª posição, com 25 pontos em 14 partidas, e busca aproximação do G4. O Esquadrão está invicto há quatro jogos, apesar da recente eliminação na Sul-Americana, contra o América de Cali, da Colômbia.

O Juventude vive fase crítica e ocupa a 18ª colocação na tabela, com 11 pontos, e soma quatro derrotas nas últimas cinco rodadas. O clube de Caxias do Sul busca uma reação rápida para tentar sair da zona do rebaixamento.

Onde assistir ao vivo

O confronto será transmitido exclusivamente pelo Premiere (pay-per-view).

Ficha técnica

Competição: Série A – Rodada 17



Série A – Rodada 17 Data e Horário: 27/07 (domingo) - 18h30 (horário de Brasília)



27/07 (domingo) - 18h30 (horário de Brasília) Local: Fonte Nova, em Salvador (BA)



Fonte Nova, em Salvador (BA) Onde Assistir: Premiere

Prováveis Escalações

Bahia: Marcos Felipe; Santi Arias, David Duarte, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Juventude: Gustavo; Reginaldo, Abner, Ángel e Marcelo Hermes; Giraldo, Jadson e Mandaca; Gabriel Veron, Batalla e Gabriel Taliari. Técnico: Claudio Tencati.