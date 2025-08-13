fechar
Feira de adoção no Recife incentiva gesto responsável com animais castrados e assistência veterinária por 3 meses

Para os organizadores, o diferencial da feira está em eliminar barreiras que costumam afastar possíveis adotantes, como exames e castração

Por Lara Calábria Publicado em 13/08/2025 às 15:54 | Atualizado em 13/08/2025 às 15:55
Neste sábado (16), feira promovida pelo Hospital Veterinário Harmonia (HVH), na unidade da Madalena, em parceria com o Abrigo Amigo Bicho, foca em adoção responsável. Todos os animais apresentados ao público chegam castrados, vacinados e vermifugados e quem adotar leva ainda um plano de saúde pet gratuito por três meses, oferecido pelo hospital, para reforçar os primeiros cuidados e reduzir desistências.

Para os organizadores, o diferencial da feira está em eliminar barreiras que costumam afastar possíveis adotantes: exame clínico, castração e protocolo sanitário realizados previamente, orientação de veterinários no local e o período assistido após a adoção. A estratégia quer ampliar as chances de permanência do animal no novo lar e evitar a devolução, comum quando surgem despesas inesperadas nos primeiros meses.

A feira será realizada na unidade Madalena do HVH, que acaba de passar por uma grande reforma e ampliação. “Cuidar do animal desde o primeiro momento faz toda a diferença para a saúde dele e para a tranquilidade da família que adota. Acreditamos que oferecer exames, castração, vacinação e acompanhamento inicial é um incentivo para que mais pessoas abram as portas de casa e do coração”, afirma o médico-veterinário Marcelo Teixeira, fundador do HVH.

 

A mobilização ocorre em um cenário de pressão permanente sobre protetores e abrigos. Estimativas nacionais apontam pelo menos 184,9 mil animais sob tutela de ONGs e grupos de proteção em 2023, com tendência de alta em 2024, segundo o Instituto Pet Brasil.

Além da adoção, o evento receberá doações de ração, medicamentos e acessórios para ajudar na manutenção do abrigo e dos animais que ainda aguardam um lar.

Serviço

  • O quê: Feira de adoção pet
  • Quando: Sábado (16), das 8h às 12h
  • Onde: Unidade Madalena do HVH (Rua Real da Torre, 795 – Recife)
  • Quanto: Gratuito; o Abrigo Amigo Bicho receberá doações (ração, medicamentos e acessórios)

