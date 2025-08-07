Carrefour Recife realiza evento de adoção de cães e gatos; saiba mais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Iniciativa acontece no dia 23 de agosto em parceria com a ONG Abrigo Pegadas de Anjo

A Galeria do Carrefour Recife (unidade Carrefour da Torre) realiza no dia 23 de agosto, mais uma edição do evento de adoção de pets em parceria com a ONG Abrigo Pegadas de Anjo. O evento acontece das 11h às 18h, no estacionamento do hipermercado, e conta com cães e gatos disponíveis para adoção responsável. A campanha promove a adoção de pets que já estão vacinados, vermifugados e castrados.

Conheça o trabalho da ONG Abrigo Pegadas de Anjo: https://www.instagram.com/abrigopegadasdeanjos/

Requisitos para adotar

Para adotar é necessário ter mais de 21 anos, apresentar os documentos originais de RG e CPF, além do comprovante de endereço. Os interessados passam por uma entrevista prévia e, sendo aprovados, assinam um contrato de adoção, levando o novo companheiro para casa no mesmo dia.

A ação conta com a parceria da ONG Abrigo Pegadas de Anjos que atua na proteção e bem-estar de de cães e gatos que foram abandonados ou que vivem em condições precárias, e do Instituto Ampara Animal, ONG mãe que coordena os eventos de adoção do Grupo Carrefour Brasil, que há 15 anos desenvolve um trabalho preventivo focado em conscientização, castração e adoção de animais, já tendo facilitado mais de 14 mil adoções, distribuído 1,8 milhão de quilos de ração e vacinado 175 mil pets.

