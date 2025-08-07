fechar
pet

MEU PET

Tudo do universo pet, direto para você: informação,

novidades e conteúdos que fazem a diferença.
Meu Pet | Notícia

Carrefour Recife realiza evento de adoção de cães e gatos; saiba mais

Iniciativa acontece no dia 23 de agosto em parceria com a ONG Abrigo Pegadas de Anjo

Por Lara Calábria Publicado em 07/08/2025 às 11:23
Evento de adoção no Carrefour
Evento de adoção no Carrefour - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A Galeria do Carrefour Recife (unidade Carrefour da Torre) realiza no dia 23 de agosto, mais uma edição do evento de adoção de pets em parceria com a ONG Abrigo Pegadas de Anjo. O evento acontece das 11h às 18h, no estacionamento do hipermercado, e conta com cães e gatos disponíveis para adoção responsável. A campanha promove a adoção de pets que já estão vacinados, vermifugados e castrados.

Conheça o trabalho da ONG Abrigo Pegadas de Anjo: https://www.instagram.com/abrigopegadasdeanjos/ 

Requisitos para adotar

Para adotar é necessário ter mais de 21 anos, apresentar os documentos originais de RG e CPF, além do comprovante de endereço. Os interessados passam por uma entrevista prévia e, sendo aprovados, assinam um contrato de adoção, levando o novo companheiro para casa no mesmo dia.

A ação conta com a parceria da ONG Abrigo Pegadas de Anjos que atua na proteção e bem-estar de de cães e gatos que foram abandonados ou que vivem em condições precárias, e do Instituto Ampara Animal, ONG mãe que coordena os eventos de adoção do Grupo Carrefour Brasil, que há 15 anos desenvolve um trabalho preventivo focado em conscientização, castração e adoção de animais, já tendo facilitado mais de 14 mil adoções, distribuído 1,8 milhão de quilos de ração e vacinado 175 mil pets.

Serviço

  • Evento: Evento de adoção na Galeria Carrefour Recife
  • Data: 23 de agosto
  • Horário: 11h às 18h
  • Local: Estacionamento do hipermercado
  • Endereço: R. José Bonifácio, 1316 - Torre Recife - PE, 50710-001

Leia também

O reitor da Unicap receberá título na Universidade de Lille
SOCIEDADE

O reitor da Unicap receberá título na Universidade de Lille
Flávio Ricco: Produtora da Record já tem previsão para nova superprodução
CANAL 1

Flávio Ricco: Produtora da Record já tem previsão para nova superprodução

Compartilhe

Tags