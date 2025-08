Cacau, cadela da raça labrador, vence Campeonato Mundial de Surf Dog com seu tutor nos EUA: conheça a história

Clique aqui e escute a matéria

O Brasil brilhou no cenário internacional do surf. Mais especificamente no surf dog. No último sábado, a cadela Cacau, da raça labrador, junto com seu tutor Ivan, conquistou mais uma vez o Campeonato Mundial de Surf Dog, realizado na tradicional Linda Mar Beach, em Pacifica, na Califórnia (EUA).

Os dois somaram três medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze, e foram premiados com o título de Top Dog 2025, troféu máximo da competição, entregue à melhor dupla entre todos os campeões de cada categoria.

O feito histórico consolida o Brasil no topo do surf canino mundial pelo segundo ano consecutivo. Legado começou com Bono, o cão surfista que conquistou cinco títulos mundiais e se tornou uma lenda do esporte, que é, inclusive, pai de Cacau.



Além de Cacau e Bono, a Família Surf Dog é formada por Ivan, Camila, a bebê Moana, a vira-lata Mukeka, e a gata Cocada.



Confira registros da prova:

Imagem de Cacau e Ivan, nos EUA, durante prova de surf - Divulgação Imagem de Cacau e Ivan, nos EUA, durante prova de surf - Divulgação

"Competimos com os melhores do mundo e voltamos pra casa com um resultado que representa muito mais do que medalhas. Ver a Cacau feliz, com o rabinho abanando em cima da prancha, é a maior vitória de todas. ", diz Camila Tani, companheira de Ivan na criação do projeto. A edição de 2025 teve uma carga simbólica ainda mais forte para a equipe brasileira: o campeonato aconteceu na véspera do marco de longevidade e vitalidade para um cão atleta que continua saudável, ativo e parte da história viva do esporte. A participação da cadela Cacau, filha de Bono, reforça a continuidade de um legado iniciado há mais de uma década. A competição na Califórnia teve transmissão ao vivo pelo Instagram oficial da família, familiasurfdog, e emocionou os fãs que acompanham a trajetória desde os tempos do programa "Bono, o Cão Surfista", exibido em duas temporadas no Canal OFF e disponível no Globoplay.

Desde 2020, a família vive em Búzios (RJ), onde realiza a maior parte de sua preparação. As praias da região funcionam como base de treinos técnicos e também como cenário para a vida cotidiana dos personagens do projeto.



