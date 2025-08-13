Brilho de Gustavo Krause como jogador do Sport

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Uma coisa que pouca gente sabe: o grande líder da história do Náutico, Gustavo Krause já foi jogador do juvenil do Sport, para alegria da mãe rubro-negra Emoci e tristeza do pai alvirrubro Bido Krause. Era um craque de bola, na Torre, celeiro de grandes jogadores pernambucanos. Foi levado pelo professor de Educação Física Alexandre Borges, para ele o maior formador de atletas que viu na vida, que havia trocado o Náutico para comandar o juvenil do Sport, onde fez muito sucesso. Fui personagem de uma história interessante. Em 1975, o Sport conquistou o campeonato pernambucano depois de 12 anos, como a coluna mostrou ontem. Pois bem, no ano seguinte, o campeão foi o Santa Cruz.

A FRASE

Brincalhão e muito espirituoso, declarou, numa reportagem, que “1976” tinha sido um ano feliz para o Recife, porque não teve cheia (além do título rubro-negro a cidade sofreu em 1975 a maior enchente da história) e o Sport não foi campeão. Mexeu com os brios rubro-negros e não conseguiu trabalhar na Secretaria da Fazenda devido ao buzinaço de rubro-negros em frente ao prédio. Para completar, fiz uma maldade, que ele, aliás, já perdoou: consegui no arquivo do jornal uma foto de Gustavo com a camisa do Sport, comemorando um dos muitos gols que fez pelo rubro-negro, nos dois anos em que brilhou no Sport. Tive a oportunidade de vê-lo jogar, era o craque do time.

ARREPENDIMENTO

Gustavo Krause confessa que se arrependeu muito da frase, dita num momento inoportuno. E lembra que tem grandes amigos que torcem pelo Sport. Um exemplo recente: foi uma presença festejadíssima na Ilha do Retiro, quando foi prestigiar o lançamento do livro de Homero Lacerda, uma das suas grandes amizades que são rubro-negras.

MEDALHA

Sheila Wanderley, assessora institucional da presidência do TJPE, recebe hoje a Medalha Desembargador Joaquim Nunes Machado daquela corte. É em função do trabalho que realizou, organizando, de forma inédita, 18 visitas institucionais de desembargadores às principais instituições públicas e empresariais do estado. Levou o Tribunal para junto da sociedade, dentro da política do desembargador Ricardo Paes Barreto, presidente da corte, de desencastelar o poder judiciário.

PROTESTO

A Federação Israelita de Pernambuco, junto com as principais instituições israelitas do Brasil, publicou anúncio em jornais de São Paulo, pedindo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reveja sua decisão de retirar o Brasil da Aliança Internacional em Memória do Holocausto. Destaca que seus integrantes são brasileiros judeus; educam seus filhos aqui e contribuem com o Brasil todos os dias.

ESFERAS

O influenciador Felca uniu diferentes esferas da sociedade ao publicar vídeo em que apura a adultização de crianças nas redes sociais, assédios e pedofilia. Após repercussão do público, ganhou destaque na política. Hugo Motta, presidente da câmara, se colocou à disposição para lançar medidas institucionais de combate e prevenção dos crimes online.

STREAMINGS

O consumo crescente de filmes, séries, games e IA fez as despesas do Brasil com serviços digitais estrangeiros dispararem. Só no 1º semestre, os pagamentos ao exterior somaram quase US$ 10 bilhões e a previsão é gastar US$ 39,4 bilhões no setor em 2025.

NO CARIBE

As Bahamas vivem do turismo, que gera mais da metade do PIB e sustenta quase metade dos empregos. Em 2024, o país bateu recorde com 11,22 milhões de visitantes, desses, 9,4 milhões vieram de cruzeiros.

NOVIDADE

O Masterchef anunciou nova temporada do reality culinário, agora com famosos, que terá ao todo 12 participantes conhecidos. A data de início ainda não foi divulgada, pois ainda está indo ao ar a 12ª temporada dos amadores.

CASAMENTO

Astro do futebol português, Cristiano Ronaldo pediu a sua namorada Georgina Rodríguez, agora noiva, em casamento com um anel de diamantes avaliado entre 6 e 25 milhões de euros.