TJPE faz evento para marcar seus 203 anos
O presidente Ricardo Paes Barreto comanda hoje, às 9h, no auditório Desembargador Nildo Nery dos Santos, na Escola da Magistratura, sessão solene comemorativa dos 203 anos do Tribunal de Justiça de Pernambuco, uma das Cortes mais respeitadas do país, com o lema "História bordada com Justiça e Identidade". Durante a cerimônia, haverá a entrega da Medalha do Mérito Judiciário Desembargador Joaquim Nunes Machado a membros da sociedade civil dos três Poderes, instituições governamentais, empresas e servidores da corte. O nome da medalha Joaquim Nunes Machado foi magistrado, líder político, herói de grandes lutas libertárias, identificado com as causas populares, tornando-se uma das figuras mais marcantes da história de Pernambuco.
VINTE ANOS
Por iniciativa da deputada Maria Arraes, a Câmara Federal faz reunião solene hoje para assinalar os 20 anos da morte de Miguel Arraes.
LIVRO
Mariah Morais, esposa do jogador Cafu, reuniu um grupo de mulheres no "Sal e Brasa Jardins" para o lançamento do livro “Depois do Depois”, que aborda as nuances da vida pós-divórcio.
PROJETO
As arquitetas Lorena Pontual e Elza Mendonça vão assinar o espaço que vai receber o Restaurante Cá-Já, na Casa Cor.
CULTURA
Patrimônio Vivo de Pernambuco e homenageada do Carnaval 2025, a Mestra Ana Lúcia faz shows de hoje a sábado em Portugal.
DUPLA COMEMORAÇÃO
A atriz Flávia Alessandra celebrou na segunda-feira duas datas profissionais, por pura coincidência: foi o Dia do Advogado e o Dia da Televisão brasileira. Apesar de atuar nas telas há 30 anos, se formou em direito e tirou a OAB enquanto gravava novelas.
TABU
A cantora Roberta Miranda quebrou o tabu feminino, muito normal entre os homens. Aos 68 anos, surpreendeu ao assumir publicamente seu relacionamento com Daniel Torres, de 24 anos, que inclusive é pernambucano.
MISSAS
Após passar por cirurgia ocular, o Padre Cosmo vai sexta-feira para retiro em Camocim de São Félix e retorna para Recife no domingo, para ministrar sua tradicional missa na Igreja de Santa Cruz, na Boa Vista.
SAÚDE
Segundo estudo da Universidade de Ohio, quem mora próximo à costa, ou seja, de praias, tende a viver mais, com expectativa média de vida de 80 anos, entre os 66.263 entrevistados.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “O Brasil tem mais ministérios que qualquer país rico do mundo. Se não existissem, não fariam a menor falta.” (Ivanildo Sampaio)
- MIRELLA Martins curte dias em Edimburgo, na Escócia, com o filho.
- CAMILA Gusmão participou em São Paulo do podcast “De Carona na Carreira”, de Thais Roque.
- TAYLOR Swift anunciou ontem seu novo álbum “The Life Of a Showgirl” e deixou os fãs fervorosos.
- A SECRETÁRIA Daniella Brito passa temporada em Paris.
- MUITO elogiada a palestra de Socorro Macedo, no Lide Mulher, sobre inteligência artificial nos negócios.
- MESMO em mês de baixa estação, Pernambuco mantém a liderança na malha aérea do Nordeste em agosto.
- O PILO Cucina, Ca-va Bistrô e Toscana Trattoria promovem festival de gastronomia francesa e italiana na próxima semana.
- HOJE é o Dia do Economista.
ANIVERSÁRIOS Ary Avellar Diniz Júnior, Eduardo Henrique do Ó, Fred Jordão, , Lúcia Roberta Dumaresq Valle, Luiz Otávio Vieira da Silva, Manoel Nunes Filho, Meyrielle Abrantes, Mônica Carvalho, Ricardo Serpa, Socorro Ramos e Thereza Cristina Meira Lins.