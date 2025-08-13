fechar
João Alberto | Notícia

TJPE vai homenagear 10 personalidades do estado

Acompanhe as últimas notícias de política, curiosidades, entretenimento, eventos e novidades exclusivas com o colunista João Alberto

Por JC Publicado em 13/08/2025 às 4:00
O empresário Jorge Roberto Garziera ao receber o título de Cidadão de Pernambuco, ladeado pelos deputados Doriel Barros e Jarbas Vasconcelos Filho
O empresário Jorge Roberto Garziera ao receber o título de Cidadão de Pernambuco, ladeado pelos deputados Doriel Barros e Jarbas Vasconcelos Filho - Arquivo Pessoal

O Tribunal de Justiça de Pernambuco criou o Diploma Desembargador Waldemir Oliveira Lins para homenagear personalidades com relevantes serviços prestados à sociedade pernambucana, especialmente ao TJPE. O primeiro foi entregue ao ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Hoje, às 16h, no salão nobre do Palácio da Justiça, o presidente Ricardo Paes Barreto vai entregar o diploma a Marcelo Barreto, Ricardo Pereira, João Duque, Ricardo Lapenda, Schamkypou Bezerra, Leonardo Asfora, Sandra Paes Barreto, Pierre Lucena e aos desembargadores federais Cid Marconi e Eduardo Pugliese.

NA ACADEMIA

Maria Lectícia e José Paulo Cavalcanti Filho já estão com as passagens no bolso para nova viagem ao Rio de Janeiro. Vão participar sexta-feira da posse de Miriam Leitão na cadeira 8 da Academia Brasileira de Letras, substituindo Cacá Diegues.

CUSTO

A XP gastou R$ 5,5 milhões para trazer Arnold Schwarzenegger à sua mega feira anual de investimentos, realizada em São Paulo. O valor é a soma do cachê do ator e ex-governador com o aluguel do jatinho que o trouxe da Califórnia.

MAIS VENDIDO

O livro mais vendido na Travessa, livraria oficial do Festival Internacional de Literatura de Paraty é “Triste Tigre”, de Neige Sinno, escritora francesa que participa do evento. Ela foi estuprada dos sete aos 14 anos pelo padrasto.

ARTE

As galerias Amparo 60 e Garrido preparam a exposição coletiva “Inferno – Cânticos”, com curadoria de Rita Vênus e trabalhos de 37 artistas, o primeiro ato abre hoje, na Amparo 60.

TURISMO

Hayrton Almeida celebra o primeiro ano de atuação da Visite Noronha, que vem se consolidando como uma importante articuladora do ecossistema turístico da ilha, com o objetivo de fortalecer a conexão entre Fernando de Noronha e o restante do país.

SABOR

As chefs Agnalda e Alessandra Gomes, que comandam a A'Macarons, produziram o doce francês com recheio inusitado: sabor de cerveja, para o Dia dos Pais em parceria com a cervejaria artesanal Virada.

MIGRAÇÃO

Pela primeira vez desde 1991, o estado de São Paulo teve fluxo migratório negativo entre 2017 a 2022. Ou seja, mais pessoas que deixaram de morar no estado do que as que se mudaram para lá. Os dados são do IBGE.

FILANTROPIA

A Fundação Bill & Melinda Gates anunciou um investimento de US$ 2,5 bilhões (R$ 13,75 bilhões) nos próximos cinco anos para impulsionar pesquisas e soluções voltadas à saúde das mulheres, especialmente em países de baixa e média renda. A iniciativa, foca em áreas historicamente negligenciadas, como saúde materna, ginecológica e menstrual.

CANDIDATURA

O Partido Novo fará evento dia 16, em São Paulo, para lançar a candidatura de Romeu Zema, governador de Minas Gerais, à Presidência da República.

DESISTÊNCIA

A Air France, que já tem a KLM, desistiu da compra de uma participação na Air Europa, que agora negocia com a Lufthansa e a Turkish Airlines. A empresa espanhola, que já operou no Recife, tem 20% do seu capital nas mãos da British Airways.

