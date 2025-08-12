Os 50 anos de uma das maiores conquistas da história do Sport

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Este 12 de agosto é uma data histórica para o Sport. Há exatos 50 anos, ao vencer o Náutico por 1x0 nos Aflitos, o rubro-negro conquistava o Campeonato Pernambucano, título que não vencia há 12 anos. Foi uma das maiores festas que o Recife já assistiu, com a torcida indo a pé da Avenida Rosa e Silva até a Ilha do Retiro. Lá aconteceu uma festa que entrou pela madrugada, inclusive com a presença de Moura Cavalcanti, que era o governador do Estado e torcedor do time.

Jarbas Guimarães é cumprimentado por José Francisco de Moura Cavalcanti, governador de Pernambuco - Arquivo JC

O HERÓI

A conquista, uma das mais importantes da história do Sport, deveu-se especialmente a uma figura: Jarbas Guimarães, que assumiu a presidência com esta meta, lançando o slogan: “Sport 75: Vinte Vezes Campeão”. Não poupou esforços para a vitória, superando muitos e muitos obstáculos, tornando-se o grande herói do título. Com justiça, recebeu do Conselho Deliberativo o título de “Eterno Presidente do Sport.”

PRESENÇA

O presidente Lula vem ao Recife na quinta-feira para cerimônia de investimentos do Governo Federal para periferias, favelas e comunidades urbanas em Pernambuco.

NEGÓCIOS

Murilo Guerra comanda o Conexão ESG – Impacto que constrói futuros, evento que acontece neste final de semana, com palestras, painéis temáticos, apresentação de cases de sucesso na área, considerada a ‘’área do futuro’’.

José Mendonça Filho, Lula da Fonte e Raquel Lyra, no Festival Pernambuco Meu País em Taquaritinga do Norte - Yacy Ribeiro/Divulgação

PATERNIDADE

O senador Fernando Dueire afirmou que a licença paternidade de cinco dias pode estar acabando. O projeto, aprovado na Comissão de Direitos Humanos do Senado, segue para a próxima etapa institucional.

Teresa Kelner, diretora da clínica Amyr Kelner - Sheila Wanderley/Divulgação

MARKETING

A grife Schutz convidou Bruna Marquezine para estrelar a campanha dos seus 30 anos, mesma idade da atriz. Faz referência ao ano de nascimento da atriz e da grife.

PERNAMBUCANOS

Alguns até participaram, mas felizmente nenhum deputado pernambucano apareceu nas terríveis imagens do “circo” realizado no plenário da Câmara dos Deputados, com uma ocupação vergonhosa, que correu o mundo, envergonhado do Brasil.

DADOS

Em dados reais, a popularidade do ‘’Morango do Amor’’ teve alta expressiva de 826% na logística aérea. Manaus, Campinas e Fernando de Noronha foram os principais destinos, enquanto São Paulo lidera como maior polo de embarque.

TRISTE

Cardiologistas afirmam que o caso do apresentador Faustão é mais grave do que se imagina. Não está conseguindo respirar sem ajuda, depende de equipamentos, está medicado para estabilizar a pressão arterial e recebe antibióticos potentes.

INCÊNDIOS

Infelizmente, recentemente foi possível ver diversos incêndios em apartamentos residenciais ou comerciais no Recife. Importante tratar o assunto como um alerta, para sempre revisar e estar atento aos perigos.

TENDÊNCIA

Combinar chinelo com calças é a nova tendência fashion. Nos desfiles Spring 2026 da Prada, Louis Vuitton e Dolce e Gabbana, elas foram destaque.