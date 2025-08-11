A UFPE comemora hoje os 198 anos de história
A Universidade Federal de Pernambuco comemora hoje seus 198 anos de história, numa referência à fundação da Faculdade de Direito do Recife em 1827, o curso mais antigo da instituição e um dos pilares do Ensino Superior no Brasil. Programação começa com missa, às 9h, no Mosteiro de São Bento, em Olinda, local que sediou as primeiras turmas do curso jurídico, que deu origem à universidade.
CANDIDATURA
O Partido Novo fará evento sábado, em São Paulo, para lançar a candidatura de Romeu Zema, governador de Minas Gerais, à presidência da República.
MUSICAL
O musical pernambucano "Maria e Outras Marias", que será encenado no Teatro do Parque no dia 29, é inspirado na A história da Maria bíblica. Retrata dilemas, forças e dificuldades das mulheres modernas com repertório de músicas clássicas a populares de Milton Nascimento e Luiz Gonzaga. A encenação tem uma Maria catadora e se passa em um cenográfico lixão de recicláveis para dar visibilidade a mulheres esquecidas pela sociedade. A renda será revertida para a Fundação de Catadores de Pernambuco.
JEANS
A Assembleia Legislativa aprovou projeto do deputado Edson Vieira, que considera Toritama a Capital Estadual do Jeans.
FIM DOS CARIMBOS
O novo sistema automatizado de entrada e saída dos países da Europa, que será implantado em outubro, vai substituir os tradicionais carimbos nos países do Espaço Schengen. Agora, ao cruzar a fronteira, suas informações serão registradas digitalmente, com reconhecimento facial, biometria e muito mais tecnologia. Vai atingir algumas pessoas que costumam comemorar os muitos carimbos nos passaportes.
TAPEÇARIAS
Xará do empresário de Petrolina, Guilherme Coelho abre quinta-feira, no Museu de Arte Sacra de Pernambuco, em Olinda, a exposição de tapeçarias “Fios da Alma.”
PASSARELA
O concurso Miss Brasil 2025 acontece no dia 29 de agosto, em Fortaleza. A candidata de Pernambuco ainda não é conhecida.
POLICIAL
Uma coisa que pouca gente sabe. Antes de entrar na política, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho de Jari Bolsonaro, foi escrivão da Polícia Federal, cargo que conquistou ao ser aprovado em concurso público.
PERDÃO
O ministro do Supremo, Dias Toffoli é o quem mais perdoa no país. Agora, livrou o doleiro Alberto Youssef, cujas atividades muito pouco republicanas todo mundo viu. Passou algum tempo na cadeia e agora está leve e solto.
NORONHA
Paulo Veloso e Cecília Chaves curtiram temporada com os filhos em Fernando de Noronha.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “Somos todos estudantes e nossos professores são a vida e o tempo.” (Mikahail Gorbachev)
MÉRCIA Moura atuando como presidente da Agência de Desenvolvimento de AD Goiana
DANI Maciel fazendo bom trabalho como presidente da seccional de Pernambuco da Associação Brasileira de Recursos Humanos.
O PROFESSOR Emanuel Souto lançou o livro “A Baleia Furta-cor.”
DEPOIS de cinco temporadas, a Band perdeu a Fórmula-1, que no próximo ano volta para a Globo.
ERIKA Caetano atuando como chefe do cerimonial do Governo do Estado.
O HOTEL que abre em Suape no próximo ano será o primeiro da City Express, da rede Marriot.
TERESA Leitão é a vice-líder da bancada feminina do Senado.
ANIVERSARIANTES
Alípio Tenório Filho, Ana Lúcia Andrade, Andréa Carla Albuquerque, Caroline Peixoto, Danilo Portela, Débora Nascimento, Fred Oliveira, Frederico Jucá, Gabriel Cavalcanti Filho, Girley Brasileiro, Inaro Fontan Pereira, Jack Ayres Neto, Joana Rozowykwiat, Lizete Maioli, Luciano Almeida, Paulo Fernando Craveiro, Plínio Pimentel Filho, Roberto Granja e Ruy do Rego Barros Rocha.