Antigo Sheraton Reserva do Paiva pode virar um flat

O empresário português Luís Felipe Vieira, ex-presidente do Benfica, é o dono do Novo Banco, que possui o antigo Sheraton Reserva do Paiva, hotel que está fechado há cinco anos. Com 300 quartos e 30 mil m² de área construída, não conseguiu comprador para o estabelecimento, apesar da venda ter sido anunciada várias vezes. Agora foi contratada a CBRE, empresa especializada na área para tentar encontrar comprador. Existem duas opções na mesa: a compra por uma rede hoteleira ou a transformação do local num flat de luxo, aproveitando o boom imobiliário da Reserva do Paiva.

DIA DOS PAIS

A comemoração do Dia dos Pais começou nos Estados Unidos e chegou ao Brasil em 1953 por Sylvio Bhering, diretor do jornal O Globo, como uma ação publicitária para incentivar a venda de presentes. Inicialmente, a data escolhida foi 16 de agosto, dia de São Joaquim, pai de Maria e avô de Jesus, mas posteriormente foi transferida para o segundo domingo de agosto, como é até hoje. Na primeira edição, houve um concurso para homenagear três tipos de pais: com maior número de filhos, o mais jovem e o mais velho. Foram premiados um pai com 31 filhos, outro com 16 anos e, por último, um pai com 98 anos. Hoje, a coluna presta homenagem aos pais, com fotos de alguns da nossa sociedade, com seus filhos.

SAMBINHA

Para assinalar o Mês da Advocacia, a presidente Ingrid Zanellla comandou ontem, no Catamarã, o “Sambinha OAB PE”, evento que marca a estreia de uma nova proposta de confraternização voltada para a advocacia pernambucana. Evento animado por Rafa Mesquita Sambarrasta e Sambadeiras, e reuniu muitos nomes de destaque no nosso mundo jurídico.

MÃO DE OBRA

Apesar do desemprego em alguns setores, um está com o problema exatamente de conseguir funcionários: o dos restaurantes, bares e hotéis. Todos reclamam da dificuldade de preencher as vagas existentes.





FAIXA AZUL

Um equipamento Importantíssimo para a mobilidade urbana, a maioria das faixas azuis do Recife são inúteis. Para citar um exemplo, a da Mascarenhas de Moraes, apagada na maior parte do trecho. Além disso, sem fiscalização, não funciona, pois muitos motoristas não a respeitam.

COMEMORAÇÃO

A procuradora-geral Bianca Teixeira comanda jantar no dia 21, no Famiglia Giuliano, para assinalar os 35 anos da Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco.

DELICATESSEN

A rede Diplomata inaugura na próxima semana sua quinta unidade, em Setúbal, junto da Escola Americana.

PREFEITOS

O PSDB perdeu todos os 31 prefeitos que elegeu em 2020. Todos agora estão no PSD.

LIVROS DE FRANCISCO

O Papa Francisco lançou cinco livros durante seu papado: “Quem Sou Eu Para Julgar”, “O Amor é Contagioso”, “Vamos Sonhar Juntos”, “Sabedoria das Idades”, “Deus é Jovem” e “A Esperança Nunca Decepciona.”

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: "O futuro não me assusta, pois a tecnologia deve ser usada a favor das pessoas, não o contrário."

Priscila Senna confirmou a participação de Maiara e Maraisa na gravação do seu DVD no Marco Zero e anunciará último nome amanhã.

A Wine Concept lança, amanhã novo portfólio.

Em uma live nas redes sociais, Anitta contou que está passando pela transição capilar e desabafou sobre os desafios de abandonar o alisamento.

Adriana Keust faz curadoria de aromas e decoração no seu “Emporio Aroma Home Decor.”

ENCERRA neste domingo a exposição Metamorfismo de Jaildo Marinho, no Museu do Estado.

A ATRIZ Duda Santos celebra indicação do seu papel em "Garota do Momento",na categoria de melhor atriz pelo Prêmio Seoul Drama Awards.

A LIVRARIA Jardim é um dos pontos mais agradáveis da região central do Recife.

ANIVERSARIANTES Adriana Victor, Ana Lúcia Cavalcanti, Beto Lago, Célia Feitoza, Gabriel Kater, Luciano Raposo, Lúcio Azevedo, Luiz Piauhylino, Márcia Santini, Marconi Thorpe, Mário Beltrão, Moacyr Freire, Múcio Bandeira de Melo Filho, Mustafá Dias, Nara Monte Saraiva, Sílvio Botelho e Tiago Sá.

