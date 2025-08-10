A comemoração dos 200 anos da Faculdade de Direito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Notícias de política, curiosidades, entretenimento, eventos e novidades exclusivas no blog do colunista referência em sociedade, João Alberto

Em 2027, a tradicional Faculdade de Direito do Recife comemora seus 200 anos. Amanhã, data da instalação dos cursos jurídicos em Olinda e São Paulo, teremos evento no salão nobre da instituição. Torquato Castro Júnior, diretor da Faculdade, e Érika Ferraz, presidente do Instituto dos Advogados de Pernambuco lançam o projeto “200 Anos”, com comemorações progressivas até 2027.





COMUNICAÇÃO

Cecília Ramos, que atuou no Jornal do Commercio e na equipe desta coluna, está na assessoria de comunicação da ministra Simone Tebet.

PASSARELA

O concurso Miss Brasil 2025 acontece no dia 29 de agosto, em Fortaleza. A candidata de Pernambuco ainda não é conhecida.

TRABALHO

Armando Monteiro Neto revela que sua principal tarefa em 2026 será trabalhar pela reeleição da governadora Raquel Lyra.





RECEITAS

Amanda Furtado, nutricionista e chef de cozinha, comanda projeto nas suas redes sociais, o ‘’Na cozinha com Amanda’’, onde grava receitas em parceria com outros profissionais. Já passaram pelas gravações: César Santos, Rapha Vasconcellos, Flavia Wanderley e Jeh Nascimento.

SBT

Patrícia Abravanel vai comandar uma edição especial do Programa Sílvio Santos, no próximo domingo, para assinalar os 44 anos do SBT.

POLICIAL

Uma coisa que pouca gente sabe. Antes de entrar na política, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, foi escrivão da Polícia Federal, cargo que conquistou ao ser aprovado em concurso público.

PERDÃO

O ministro do Supremo, Dias Toffoli é quem mais perdoa no país. Agora, livrou o doleiro Alberto Youssef, cujas atividades muito pouco republicanas todo mundo viu. Passou algum tempo na cadeia e agora está leve e solto...

ROUPAS

Ramona Guimarães inaugurou, nas Graças, a terceira unidade da “Bella Seda”, grife que começou em Santo Amaro.

COMPORTAMENTO

Especialistas da Alemanha realizaram um estudo que une psicologia e medicina veterinária, revelando que o comportamento de cães e seus tutores pode estar interligado. A pesquisa identificou influências mútuas e a tendência de ambos desenvolverem hábitos semelhantes ao longo da convivência.

SÉRIE DO SAMU

O Globoplay inicia esta semana a gravação de uma série documental sobre os dramas e as histórias dos profissionais da saúde que estão na linha de frente de uma unidade do serviço móvel de urgência. Uma coisa que pouca gente sabe: O Samu foi criado no Recife, quando o senador Humberto Costa era o secretário de saúde.