Os times preferidos dos nordestinos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Últimas notícias de política, curiosidades, entretenimento, eventos e novidades exclusivas no blog do colunista João Alberto, referência em informação

Clique aqui e escute a matéria

Os clubes do eixo Rio-São Paulo têm as maiores torcidas no Nordeste, em alguns casos superando as dos times locais, fenômeno que felizmente não acontece em Pernambuco, onde a liderança é do Sport, Náutico e Santa Cruz. Na região, a liderança é do Flamengo (25%0, Corinthians (9,2%), Palmeiras ( 9 %) e São Paulo (7,4%). Entre as equipes nordestinas, o Bahia lidera, com 7%, seguido do Sport (4,9%), Vitória (2,5%), Ceará (2,4%), Fortaleza (2,3%) e Santa Cruz (2,1%).

Os diretores da Feira Multimodal Rodrigo da Fonte, Carol Bahia, Tatiana Menezes e Domenico Carneiro, ladeando o presidente de honra da feira, Manuel Ferreira Júnior - Arquivo Pessoal

LEMBRANÇA

Por iniciativa do deputado Diogo Moraes, a Assembleia Legislativa de Pernambuco realizará segunda-feira, uma homenagem aos 60 anos de nascimento do ex-governador Eduardo Campos. Os 78 anos do PSB também serão celebrados na mesma solenidade, por proposição do deputado Sileno Guedes.

MÚSICA

Os amigos de Preta Gil, Gominho, Duh Marinho e Ju de Paulla, lançaram ontem a música inédita “Brisa Dendê” em homenagem à cantora, no dia em que ela completaria 51 anos. A faixa foi gravada durante o período em que Preta ainda enfrentava o tratamento contra o câncer.

PRÊMIO

Nosso companheiro Raphael Guerra, expert em segurança pública, continua colecionando prêmios de jornalismo. Foi um dos ganhadores da 5ª edição do Prêmio do Conselho Nacional de Justiça Juíza Viviane Vieira do Amaral. Foi com a reportagem especial "Stalking: denúncias crescem no País e são alerta à saúde mental de autores e vítimas", publicada no nosso jornal.

Carlos e Vanessa Tinoco, casal de muito prestígio na nossa cidade - Gleyson Ramos/Divulgação

CONCORDE

Uma das atrações do "Interpid Museum", museu de história militar e marítima num antigo porta-aviões, em Nova York, é um modelo original do supersônico Concorde, da British Airways. Depois de uma restauração que durou oito meses, ele voltou a ser exibido. Já estive nele três vezes e sempre aconselho uma visita aos amigos que vão àquela cidade.

COLCHÕES

Ruy Castro chama atenção para o número de lojas de colchões no Brasil, uma área em que é líder no mundo. Basta andar pelas ruas do Recife para comprovar que ele tem razão.

RANKING

Genebra é a cidade mais cara do mundo, segundo relatório da Numbeo. Para avaliar os custos, foi considerado o custo de alimentação, aluguel e custos de vida gerais.

MUSEUS

Uma curiosidade que poucos conhecem: a Unesco revela que o Brasil é o sétimo país do mundo em número de museus, com 3.906 instituições. Só perde, pela ordem, para os Estados Unidos, Alemanha, Japão, China, Rússia e França.

MUDANÇA

André Basbaum, que atuou no jornalismo da TV Record, deve ser o novo presidente da Empresa Brasil de Comunicação, responsável pela TV Brasil e Agência Brasil. Vai substituir Jean Lima, que pediu demissão.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A política não decepciona. O que decepciona são alguns políticos.” (Teresa Leitão)

ALLAN Araújo, presidente da ATI, foi muito cumprimentado ontem, quando estreou idade nova.

OS MINISTROS Dias Toffili e Maria Elizabeth Rocha cancelaram sua vinda ao Recife, marcada para ontem.

A UFPE concedeu o título de professora emérita a Gisélia Alves Pontes e Maria Eliete Santiago.

O PLAZA Shopping promove hoje e amanhã o Festival de Boteco.

A ATRIZ Anne Hathaway vai atuar em três filmes no próximo ano protagonizando três filmes: O Diabo Veste Prada 2, O Diário da Princesa 3 e Verity.

CARLOS Augusto Lira comandava mesa no almoço do “Tempero da Rosa, ontem.

O ADVOGADO João Ricardo Tavares foi nomeado para Conselho Editorial de Direito Empresarial da Editora da OAB/PE.

ANIVERSARIANTES Ana Cristina Acioli, Cida Ribeiro, Cláudia Azevedo, , Demócrito Ramos Reinaldo Filho, Fernanda Cavalcanti Machado Guimarães, Gilberto Freyre Neto, Isaías Leal, Ivana Moura, Joca Pontes, Laércio do Egito, , Patrícia Andrade Lima Álvaro, Robson Chagas, e Teones Barbosa de Sousa.