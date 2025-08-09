Os times preferidos dos nordestinos
Últimas notícias de política, curiosidades, entretenimento, eventos e novidades exclusivas no blog do colunista João Alberto, referência em informação
Clique aqui e escute a matéria
Os clubes do eixo Rio-São Paulo têm as maiores torcidas no Nordeste, em alguns casos superando as dos times locais, fenômeno que felizmente não acontece em Pernambuco, onde a liderança é do Sport, Náutico e Santa Cruz. Na região, a liderança é do Flamengo (25%0, Corinthians (9,2%), Palmeiras ( 9 %) e São Paulo (7,4%). Entre as equipes nordestinas, o Bahia lidera, com 7%, seguido do Sport (4,9%), Vitória (2,5%), Ceará (2,4%), Fortaleza (2,3%) e Santa Cruz (2,1%).
LEMBRANÇA
Por iniciativa do deputado Diogo Moraes, a Assembleia Legislativa de Pernambuco realizará segunda-feira, uma homenagem aos 60 anos de nascimento do ex-governador Eduardo Campos. Os 78 anos do PSB também serão celebrados na mesma solenidade, por proposição do deputado Sileno Guedes.
MÚSICA
Os amigos de Preta Gil, Gominho, Duh Marinho e Ju de Paulla, lançaram ontem a música inédita “Brisa Dendê” em homenagem à cantora, no dia em que ela completaria 51 anos. A faixa foi gravada durante o período em que Preta ainda enfrentava o tratamento contra o câncer.
PRÊMIO
Nosso companheiro Raphael Guerra, expert em segurança pública, continua colecionando prêmios de jornalismo. Foi um dos ganhadores da 5ª edição do Prêmio do Conselho Nacional de Justiça Juíza Viviane Vieira do Amaral. Foi com a reportagem especial "Stalking: denúncias crescem no País e são alerta à saúde mental de autores e vítimas", publicada no nosso jornal.
CONCORDE
Uma das atrações do "Interpid Museum", museu de história militar e marítima num antigo porta-aviões, em Nova York, é um modelo original do supersônico Concorde, da British Airways. Depois de uma restauração que durou oito meses, ele voltou a ser exibido. Já estive nele três vezes e sempre aconselho uma visita aos amigos que vão àquela cidade.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
COLCHÕES
Ruy Castro chama atenção para o número de lojas de colchões no Brasil, uma área em que é líder no mundo. Basta andar pelas ruas do Recife para comprovar que ele tem razão.
RANKING
Genebra é a cidade mais cara do mundo, segundo relatório da Numbeo. Para avaliar os custos, foi considerado o custo de alimentação, aluguel e custos de vida gerais.
MUSEUS
Uma curiosidade que poucos conhecem: a Unesco revela que o Brasil é o sétimo país do mundo em número de museus, com 3.906 instituições. Só perde, pela ordem, para os Estados Unidos, Alemanha, Japão, China, Rússia e França.
MUDANÇA
André Basbaum, que atuou no jornalismo da TV Record, deve ser o novo presidente da Empresa Brasil de Comunicação, responsável pela TV Brasil e Agência Brasil. Vai substituir Jean Lima, que pediu demissão.
M O V I M E N T O
- BOM DIA: “A política não decepciona. O que decepciona são alguns políticos.” (Teresa Leitão)
- ALLAN Araújo, presidente da ATI, foi muito cumprimentado ontem, quando estreou idade nova.
- OS MINISTROS Dias Toffili e Maria Elizabeth Rocha cancelaram sua vinda ao Recife, marcada para ontem.
- A UFPE concedeu o título de professora emérita a Gisélia Alves Pontes e Maria Eliete Santiago.
- O PLAZA Shopping promove hoje e amanhã o Festival de Boteco.
- A ATRIZ Anne Hathaway vai atuar em três filmes no próximo ano protagonizando três filmes: O Diabo Veste Prada 2, O Diário da Princesa 3 e Verity.
- CARLOS Augusto Lira comandava mesa no almoço do “Tempero da Rosa, ontem.
- O ADVOGADO João Ricardo Tavares foi nomeado para Conselho Editorial de Direito Empresarial da Editora da OAB/PE.
ANIVERSARIANTES Ana Cristina Acioli, Cida Ribeiro, Cláudia Azevedo, , Demócrito Ramos Reinaldo Filho, Fernanda Cavalcanti Machado Guimarães, Gilberto Freyre Neto, Isaías Leal, Ivana Moura, Joca Pontes, Laércio do Egito, , Patrícia Andrade Lima Álvaro, Robson Chagas, e Teones Barbosa de Sousa.