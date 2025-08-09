Recife perde mais um hotel da Avenida Boa Viagem
O Recife vai perder um dos seus mais icônicos hotéis. Circula no mundo do turismo a informação de que a Moura Dubeux teria acertado a compra do Hotel "Grand Mercure", do Grupo Accor, na Avenida Boa Viagem. Vai fazer retrofit, transformando-o em apartamentos de 60 metros quadrados. Inicialmente funcionou no local o "Recife Palace", parceria com o "Rio Palace", tornando-se o hotel mais importante da cidade, palco de muitas festas de brilho, no espaço da sua cobertura. Depois, virou Lucsim Palace, mantendo o brilho. Que começou a acabar quando virou “Golden Tulip", depois o atual "Grand Mercure", que tem reformas paradas faz tempo. No total, tem 221 apartamentos.
BELO GESTO
Sandra Paes Barreto, presidente da Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco, fez uma belíssima ação ontem. Para assinalar o Dia dos Pais, promoveu café da manhã com os terceirizados de todas as instituições do Tribunal de Justiça de Pernambuco.
CANDIDATURA
Afastado da superintendência da Sudene, numa decisão absurda do presidente Lula, Danilo Cabral passa a dedicar tempo integral à sua candidatura a deputado federal no próximo ano.
NA TV JORNAL
João Baltar Freire, presidente da Companhia Editora de Pernambuco, é o entrevistado de hoje no “João Alberto na Jornal”, às 19h20, na TV Jornal. Fala dos 58 anos da empresa, do seu processo de modernização. É a única Imprensa Oficial do país a ter uma editora.
EM FORTALEZA
O vice-prefeito Victor Marques retorna de Fortaleza após representar o Recife em um prestigiado encontro nacional com lideranças de todo o país, dedicado a políticas públicas para a primeira infância. O evento é promovido pela renomada Van Leer Foundation, instituição holandesa referência mundial no cuidado e desenvolvimento das crianças.
VIAGEM
Bia Guirão e Jorge Carriço passam temporada na Argentina.
EM ALTA
Paço do Frevo bateu seu recorde de visitação no mês de julho. Recebeu quase 17 mil pessoas que passaram pelo local no mês de férias. Sem dúvida, o grande atrativo foi a nova exposição "Frevo Vivo", que repaginou o terceiro andar.
EM BRASÍLIA
O presidente Lula reuniu o ator Wagner Moura, o diretor Kleber Mendonça Filho e alguns políticos como Silvio Costa Filho, Marcelo Freixo, Margareth Menezes, Teresa Leitão, Humberto Costa, Maria Arraes e Pedro Campos no Palácio da Alvorada, para assistir ao filme “O Agente Secreto” em primeira mão.
MODA
Evellyn Barbosa, Joyce Alane, Mayra Rossiter, Camila Pontes, Clara Diniz, Katy Abreu, Marcela Ottoni, Hortência Freire e Raquel Carvalho prestigiaram o aniversário da “Garagem, no Shopping Recife.
SAÚDE
Internado desde maio para tratar uma infecção bacteriana aguda com sepse, o apresentador Fausto Silva passou por um transplante de fígado e, recentemente, um retransplante renal, em São Paulo.
NOVA CLASSE
A “Emirates” criou nos seus voos uma nova classe: a econômica premium, intermediária entre as classes executiva e econômica. Tem mais espaço entre as poltronas, maior grau de reclino e serviço de bordo mais caprichado.