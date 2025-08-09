Recife perde mais um hotel da Avenida Boa Viagem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Últimas notícias de política, curiosidades, entretenimento, eventos e novidades exclusivas no blog do colunista João Alberto, referência em informação

Clique aqui e escute a matéria

O Recife vai perder um dos seus mais icônicos hotéis. Circula no mundo do turismo a informação de que a Moura Dubeux teria acertado a compra do Hotel "Grand Mercure", do Grupo Accor, na Avenida Boa Viagem. Vai fazer retrofit, transformando-o em apartamentos de 60 metros quadrados. Inicialmente funcionou no local o "Recife Palace", parceria com o "Rio Palace", tornando-se o hotel mais importante da cidade, palco de muitas festas de brilho, no espaço da sua cobertura. Depois, virou Lucsim Palace, mantendo o brilho. Que começou a acabar quando virou “Golden Tulip", depois o atual "Grand Mercure", que tem reformas paradas faz tempo. No total, tem 221 apartamentos.

O CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, participou ontem do programa "Passando a Limpo" na Rádio Jornal e depois recebeu a revista que celebra os 90 anos Grupo JCPM, produzida pelo Jornal do Commercio, recebido por Laurindo Ferreira e Carlos Humberto - Arquivo Pessoal

BELO GESTO

Sandra Paes Barreto, presidente da Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco, fez uma belíssima ação ontem. Para assinalar o Dia dos Pais, promoveu café da manhã com os terceirizados de todas as instituições do Tribunal de Justiça de Pernambuco.

CANDIDATURA

Afastado da superintendência da Sudene, numa decisão absurda do presidente Lula, Danilo Cabral passa a dedicar tempo integral à sua candidatura a deputado federal no próximo ano.

NA TV JORNAL

João Baltar Freire, presidente da Companhia Editora de Pernambuco, é o entrevistado de hoje no “João Alberto na Jornal”, às 19h20, na TV Jornal. Fala dos 58 anos da empresa, do seu processo de modernização. É a única Imprensa Oficial do país a ter uma editora.

EM FORTALEZA

O vice-prefeito Victor Marques retorna de Fortaleza após representar o Recife em um prestigiado encontro nacional com lideranças de todo o país, dedicado a políticas públicas para a primeira infância. O evento é promovido pela renomada Van Leer Foundation, instituição holandesa referência mundial no cuidado e desenvolvimento das crianças.

Tininha da Fonte com as filhas Maria e Marina, na abertura da "Movimento Express" - Arquivo Pessoal

VIAGEM

Bia Guirão e Jorge Carriço passam temporada na Argentina.

EM ALTA

Paço do Frevo bateu seu recorde de visitação no mês de julho. Recebeu quase 17 mil pessoas que passaram pelo local no mês de férias. Sem dúvida, o grande atrativo foi a nova exposição "Frevo Vivo", que repaginou o terceiro andar.

EM BRASÍLIA

O presidente Lula reuniu o ator Wagner Moura, o diretor Kleber Mendonça Filho e alguns políticos como Silvio Costa Filho, Marcelo Freixo, Margareth Menezes, Teresa Leitão, Humberto Costa, Maria Arraes e Pedro Campos no Palácio da Alvorada, para assistir ao filme “O Agente Secreto” em primeira mão.

MODA

Evellyn Barbosa, Joyce Alane, Mayra Rossiter, Camila Pontes, Clara Diniz, Katy Abreu, Marcela Ottoni, Hortência Freire e Raquel Carvalho prestigiaram o aniversário da “Garagem, no Shopping Recife.

Roberta Viana e Patrícia Caiaffo, em evento da Lei Maria da Penha - Sheila Wanderley/Divulgação

SAÚDE

Internado desde maio para tratar uma infecção bacteriana aguda com sepse, o apresentador Fausto Silva passou por um transplante de fígado e, recentemente, um retransplante renal, em São Paulo.

NOVA CLASSE

A “Emirates” criou nos seus voos uma nova classe: a econômica premium, intermediária entre as classes executiva e econômica. Tem mais espaço entre as poltronas, maior grau de reclino e serviço de bordo mais caprichado.