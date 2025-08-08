Presidente do Bradesco estará hoje no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O pernambucano Marcelo Noronha, presidente do Bradesco, vem ao Recife hoje, para conhecer a primeira "Agência Principal" no Nordeste, na Conselheiro Aguiar. Voltada para clientes top, tem uma belíssima instalação, a começar de um lobby exclusivo, com mordomias, salas de atendimento vip e uma excelente equipe, muito bem treinada. Um verdadeiro presente para o Recife. Destaque na decoração de duas peças lembrando um tamanduá, feitas de madeira, por uma comunidade indígena.

Aniversariante de hoje, Álvaro Dantas, mestre da nossa oftalmologia, com sua Karla - Sheila Wanderley/Divulgação

GESTO

A arquiteta Valéria Gomes, que assina o projeto dos restaurantes Bargaço e Ohra, protagonizou um gesto especial com o jornalista Gustavo Belarmino. Ao ver as molduras com relógios da coleção do empresário Franklin Gomes, seu marido, que adornam os restaurantes, ele revelou que tinha um relógio antigo herdado do avô. Ela pegou a peça e transformou num belo quadro, que foi presenteado ao jornalista no dia do seu aniversário.

SUCESSO

Impressionante o carisma e simpatia do chef Rodrigo Oliveira, que comanda o restaurante premiado Mocotó, em São Paulo. Com pais pernambucanos, ele afirmou adorar o sotaque recifense.

PORTUGUÊS

A eleição da nova diretoria do Clube Português será no dia 27.

QUEDA

Quatro times entre as maiores folhas de pagamento do país, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Internacional, foram eliminados na Copa do Brasil.

TURISMO

A Luck Receptivo conquistou mais um importante prêmio. Foi eleita o Melhor Receptivo do País, no prêmio Globo de Ouro do Turismo 2025

Manoel Ferreira e Paulo Nery, na Multimodal Nordeste - Arquivo Pessoal

GLOBONEWS

A GloboNews faz reformulação na sua equipe de apresentadores. Deixaram o canal nesta semana, Eliane Cantanhêde, Mauro Paulino e Daniela Lima.

RESTAURANTES

Muitos restaurantes preparam cardápio especial para assinalar, domingo, o Dia dos Pais.

CELULAR

Segundo dados do “Visual Capitalist”, o “Nokia 1100” é o celular mais vendido da história, com 250 milhões de unidades comercializadas em apenas seis anos. Além do sucesso de vendas, seu design robusto, tamanho compacto e a durabilidade da bateria BL-5C continuam sendo assuntos comentados até hoje.

MOSTRA

Jaildo Marinho abre hoje a exposição “Metamorfismo”, no Museu do Estado.

Desembargadora federal Joana Carolina Lins Pereira, em evento ontem, na Escola da Magistratura de Pernambuco - Sheila Wanderley/Divulgação

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Se tivesse 100 anos para viver, eu ainda não teria tempo para fazer tudo o que quero fazer.” (James Dean)

EDUARDA Campos e Tomás Alencar serão pais do terceiro filho. Casal já tem Eduardo e Maria Helena.

ITALO Torres celebrou, em coquetel, ontem o novo endereço da Big Car Multimarcas, na Avenida Antônio de Gois.

A DEPUTADA Roberta Arraes segue hoje para evento em Lisboa.

THIAGUINHO e PV Calado são as principais atrações da Festa de Agosto, hoje, em Vitória de Santo Antão.

O DEPUTADO Mário Ricardo passa esta semana em Londres.

GRAVATÁ ganhou o restaurante “Sinatra”, comandado pelo pianista Ryson, conhecido por atuar em várias casas da cidade com cozinha comandada pelo chef Ivanildo Silva.

A POLÍCIA Federal realizou mais uma ação contra influenciadores que divulgam jogos de azar.

DESDE o ano passado, as regras de cidadania Italiana mudam ou atualizam, criando uma verdadeira crise diplomática no país.

ANIVERSARIANTES Álvaro Dantas, Carlos de Queiroz Galvão, Clarice D’Avila, Cristiana Codeceira, Frederico Alencar, Irah Caldeira, Irene Gil Rodrigues Ricarte, Leopoldo Raposo, Márcia Porto Carreiro Neves, Maria do Carmo Ramos Reinaldo Mauro Alencar, Milena Pita, Patrícia Araújo, Paulo Câmara, Roberto Arruda e Robson Vila Nova.