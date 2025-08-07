Eleição do Clube Português terá uma chapa de oposição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um encontro de importantes lideranças do Clube Português definiu a formação da chapa de oposição “Renova Português”, para disputar a eleição no final do mês, com José Carlos Tinoco como presidente e Marcelo Vilocq como vice-presidente. Ainda sobre o Português, os desembargadores Antônio Camarotti e Roberto Wanderley Nogueira entraram com ação judicial para tentar anular a assembleia dos sócios proprietários realizada no dia 30 sobre o mega empreendimento imobiliários a ser implantado na área patrimonial da agremiação.

NA UFPE

Em evento comandado pelo reitor Alfredo Gomes, tomaram posse os novos dirigentes do Centro de Ciências Médicas da UFPE: Luiz Alberto Mattos (diretor) e Ângela Cristina Falcão (vice-diretora).

NORONHA

Depois de cinco meses, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados marcou para a próxima terça-feira a sabatina de Virgílio Oliveira, indicado para o cargo de administrador-geral de Fernando de Noronha, cargo que, aliás, já vem exercendo.

PARABÉNS

O médico Eduardo Godoy ganhou muitas felicitações, ontem, quando celebrou a nova idade. Ele se destaca pelo excelente trabalho nas cirurgias bariátricas e produção de conteúdos informativos sobre a área.

CAVALOS

Pauluca Moura agora expande o conhecimento na produção de equinos em plataforma de conhecimentos. Uma série de cursos equestres para criadores e reprodutores, como gestação de éguas, saúde dentária e outros temas, com suporte de médicos veterinários.

MINEIROS

Toda a nova direção do Tribunal Superior do Trabalho é formada por ministros mineiros: Vieira de Mello Filho (presidente), Caputo Bastos (vice-presidente) e José Roberto Pimenta (corregedor-geral)

FESTIVAL

Geraldo Azevedo, com show comemorativo dos seus 80 anos, é a atração de estreia do Festival Palco Brasil, que começa hoje na Caixa Cultural Recife e receberá shows de Adriana Calcanhotto e Joyce Alane.

AUTOESCOLAS

Para enfrentar o alto custo das autoescolas para quem deseja tirar a carteira de motorista, o Ministério dos Transportes anunciou o fim da obrigatoriedade delas. Uma alternativa seria a instalação de uma rede de autoescolas populares, com preços acessíveis.

FARMÁCIAS

O Ministério da Saúde descredenciou por uma série de irregularidades, 9,2 mil farmácias que constavam do programa "Farmácia Popular". Um terço de todas elas. Outras cinco mil foram suspensas.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Devemos exigir que os homens de conhecimento sigam um rígido código moral.” (Peter Drucker)

A GALERIA Marco Zero inaugura hoje a exposição "Sobressalto e Estripulia", de Bozó Bacamarte.

NO FINAL de semana a Rádio Jornal alcançou um resultado impressionante: Jornada do Escrete de Ouro superou a marca de 4,1 milhões de impactos.

NASCEU Enrico, filho de Raphaella Torres.

DOM Ruy Lopes, bispo de Caruaru, vai ganhar muitos cumprimentos hoje, quando completa idade nova.

O SEMINÁRIO “Criando Pontes entre Pernambuco e a Eslovênia” acontece hoje no Centro Universitário UNIFBV.

HOJE, a Lei Maria da Penha completa 19 anos.

COMISSÕES de cidades brasileiras marcam presença na Suécia, a partir de hoje, para a conferência The Amazon life, que debate turismo sustentável e recuperação da Amazônia.

ANIVERSARIANTES

Agenor Ferreira Lopes Filho, Alexandre Albuquerque, Aluísio Xavier, Augusto Santini, Cláudio Penna, Cleiton Collins, Domingos Azevedo, Fabiana Marçal, Fábio Silva, Jan Souza, José Arlindo Soares, Juliana Colares, Magdalena Rique, Dom Ruy Lopes, Sílvia Russell e Solange Duarte.