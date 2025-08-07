Eleição do Clube Português terá uma chapa de oposição
Um encontro de importantes lideranças do Clube Português definiu a formação da chapa de oposição “Renova Português”, para disputar a eleição no final do mês, com José Carlos Tinoco como presidente e Marcelo Vilocq como vice-presidente. Ainda sobre o Português, os desembargadores Antônio Camarotti e Roberto Wanderley Nogueira entraram com ação judicial para tentar anular a assembleia dos sócios proprietários realizada no dia 30 sobre o mega empreendimento imobiliários a ser implantado na área patrimonial da agremiação.
NA UFPE
Em evento comandado pelo reitor Alfredo Gomes, tomaram posse os novos dirigentes do Centro de Ciências Médicas da UFPE: Luiz Alberto Mattos (diretor) e Ângela Cristina Falcão (vice-diretora).
NORONHA
Depois de cinco meses, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados marcou para a próxima terça-feira a sabatina de Virgílio Oliveira, indicado para o cargo de administrador-geral de Fernando de Noronha, cargo que, aliás, já vem exercendo.
PARABÉNS
O médico Eduardo Godoy ganhou muitas felicitações, ontem, quando celebrou a nova idade. Ele se destaca pelo excelente trabalho nas cirurgias bariátricas e produção de conteúdos informativos sobre a área.
CAVALOS
Pauluca Moura agora expande o conhecimento na produção de equinos em plataforma de conhecimentos. Uma série de cursos equestres para criadores e reprodutores, como gestação de éguas, saúde dentária e outros temas, com suporte de médicos veterinários.
MINEIROS
Toda a nova direção do Tribunal Superior do Trabalho é formada por ministros mineiros: Vieira de Mello Filho (presidente), Caputo Bastos (vice-presidente) e José Roberto Pimenta (corregedor-geral)
FESTIVAL
Geraldo Azevedo, com show comemorativo dos seus 80 anos, é a atração de estreia do Festival Palco Brasil, que começa hoje na Caixa Cultural Recife e receberá shows de Adriana Calcanhotto e Joyce Alane.
AUTOESCOLAS
Para enfrentar o alto custo das autoescolas para quem deseja tirar a carteira de motorista, o Ministério dos Transportes anunciou o fim da obrigatoriedade delas. Uma alternativa seria a instalação de uma rede de autoescolas populares, com preços acessíveis.
FARMÁCIAS
O Ministério da Saúde descredenciou por uma série de irregularidades, 9,2 mil farmácias que constavam do programa "Farmácia Popular". Um terço de todas elas. Outras cinco mil foram suspensas.
M O V I M E N T O
A GALERIA Marco Zero inaugura hoje a exposição "Sobressalto e Estripulia", de Bozó Bacamarte.
NO FINAL de semana a Rádio Jornal alcançou um resultado impressionante: Jornada do Escrete de Ouro superou a marca de 4,1 milhões de impactos.
NASCEU Enrico, filho de Raphaella Torres.
DOM Ruy Lopes, bispo de Caruaru, vai ganhar muitos cumprimentos hoje, quando completa idade nova.
O SEMINÁRIO “Criando Pontes entre Pernambuco e a Eslovênia” acontece hoje no Centro Universitário UNIFBV.
HOJE, a Lei Maria da Penha completa 19 anos.
COMISSÕES de cidades brasileiras marcam presença na Suécia, a partir de hoje, para a conferência The Amazon life, que debate turismo sustentável e recuperação da Amazônia.
