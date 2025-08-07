O reitor da Unicap receberá título na Universidade de Lille
O reitor da Universidade Católica de Pernambuco, Padre Pedro Rubens Ferreira de Oliveira, receberá o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Católica de Lille, uma das mais antigas instituições católicas da França. Cerimônia será no dia 9 de outubro na programação de encerramento do ano acadêmico, além de abrir oficialmente o fórum internacional Ecoposs, dedicado ao futuro da educação. A homenagem é concedida a personalidades com contribuições relevantes nas ciências, artes, letras ou alinhadas aos valores fundamentais da universidade.
FASHION
Novidade no nosso mundo da moda: Tininha da Fonte e as filhas Maria e Marina inauguraram ontem, na Conselheiro Aguiar, a “Movimento Express”. Espaço tem um formato voltado para a praticidade e agilidade na compra dos produtos da grife. Abertura traz os modelos doas novas coleções “Verde Sol” e “Ilha do Coqueiro.”
PALHAÇADA
Deputados e senadores transformaram o plenário da Câmara dos Deputados e Senado num verdadeiro picadeiro de circo. Poderiam protestar de forma civilizada. É por isso que pesquisa do “Datafolha” mostrou que para 78% dos brasileiros. Os deputados e senadores atuam apenas favor dos próprios interesses.
EM BRASÍLIA
A governadora Raquel Lyra esteve em Brasília, ontem, para reuniões com o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, e os ministros Fernando Haddad, e Rui Costa. Encontros tiveram como foco o debate de medidas para preservar a economia pernambucana diante da nova taxação imposta pelos Estados Unidos. Foram destacadas iniciativas voltadas à exportação de produtos estratégicos do estado, como cana-de-açúcar, manga e uva, principais itens de exportações para o mercado norte-americano.
MODA
A influenciadora pernambucana, Marcella Ottoni desembarca em Fortaleza, dessa vez a convite do MaxiModa 2025, evento que reúne grandes nomes do Brasil nos universos da moda, comunicação, branding e inovação e que acontece no Teatro RioMar Fortaleza.
SUDENE
Apesar de todo o trabalho de lideranças do Estado, o presidente Lula demitiu Danilo Cabral do cargo de superintendente da Sudene, atendendo a pressão de cearenses. Uma lamentável decisão.
IMPERDÍVEL
Homenageado na Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, o pernambucano Antônio Carlos Nóbrega mostrou, ao lado da esposa Rosane Almeida, o espetáculo “Mestiço Florilégio”. Reúne música, teatro, cinema e dança, mostrando a cultura popular brasileira de maneira não folclorizante. O espetáculo estará no Teatro do Parque sábado e domingo.
PODCAST
As fundadoras do Clube Secreto, Bia Guirão, Bela Nagy, Helô Paiva e Tatá Gadelha, lançaram um podcast onde entrevistam mulheres do clube sobre suas vidas e trajetórias. Primeiro episódio vai ao ar sexta, com Mirella Martins. Confirmadas também, Cuca Amorim, Maria Helena e Juliana Lins.
ECONOMIA
O Colégio de Presidentes do Lide Pernambuco se reúne segunda-feira, no Executive Lounge do Mar Hotel, para um encontro com a presidente da Adepe, Ana Luiza Ferreira. Na pauta, estratégias de apoio às ações da agência.
ESPORTES
A TFSports, plataforma que promove e integra todo o ecossistema de eventos e experiências de bem-estar da Track&Field, chega a Pernambuco com o Santander Track&Field Run Series, maior circuito de corridas da América Latina em número de provas, no dia 17 de agosto.
BUFFET
Buffets e chefs disponibilizam pedidos especiais para o dia dos pais. Uma indicação é o do chef Leandro Ricardo, que preparou menu com foco em frutos do mar, com boa variedade e opção de filé mignon para quem prefere as carnes.