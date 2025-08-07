fechar
João Alberto | Notícia

O reitor da Unicap receberá título na Universidade de Lille

Acompanhe as últimas notícias de política, curiosidades, entretenimento, eventos e novidades exclusivas com o colunista João Alberto

Por JC Publicado em 07/08/2025 às 5:00
Padre Pedro Rubens, reitor da Unicap.
Padre Pedro Rubens, reitor da Unicap. - Renato Ramos/JC imagem

Clique aqui e escute a matéria

O reitor da Universidade Católica de Pernambuco, Padre Pedro Rubens Ferreira de Oliveira, receberá o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Católica de Lille, uma das mais antigas instituições católicas da França. Cerimônia será no dia 9 de outubro na programação de encerramento do ano acadêmico, além de abrir oficialmente o fórum internacional Ecoposs, dedicado ao futuro da educação. A homenagem é concedida a personalidades com contribuições relevantes nas ciências, artes, letras ou alinhadas aos valores fundamentais da universidade.

GleysonRamosFotografia
Angélica, Jairo e Rafael Pimenta, reunidos no Spettus Premium - GleysonRamosFotografia

FASHION

Novidade no nosso mundo da moda: Tininha da Fonte e as filhas Maria e Marina inauguraram ontem, na Conselheiro Aguiar, a “Movimento Express”. Espaço tem um formato voltado para a praticidade e agilidade na compra dos produtos da grife. Abertura traz os modelos doas novas coleções “Verde Sol” e “Ilha do Coqueiro.”

Sheila Wanderley/Divulgação
Sandra Paes Barreto, presidente da Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco, recebe do desembargador Ricardo Paes Barreto, presidente do TJPE, o diploma "Desembargador Waldemir Oliveira Lins'', ontem, no salão nobre do Tribunal de Justiça de Pernambuco - Sheila Wanderley/Divulgação

PALHAÇADA

Deputados e senadores transformaram o plenário da Câmara dos Deputados e Senado num verdadeiro picadeiro de circo. Poderiam protestar de forma civilizada. É por isso que pesquisa do “Datafolha” mostrou que para 78% dos brasileiros. Os deputados e senadores atuam apenas favor dos próprios interesses.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Arquivo Pessoal
Ana de Fátima e Roberto Matos, em evento de turismo - Arquivo Pessoal

EM BRASÍLIA

A governadora Raquel Lyra esteve em Brasília, ontem, para reuniões com o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, e os ministros Fernando Haddad, e Rui Costa. Encontros tiveram como foco o debate de medidas para preservar a economia pernambucana diante da nova taxação imposta pelos Estados Unidos. Foram destacadas iniciativas voltadas à exportação de produtos estratégicos do estado, como cana-de-açúcar, manga e uva, principais itens de exportações para o mercado norte-americano.

MODA

A influenciadora pernambucana, Marcella Ottoni desembarca em Fortaleza, dessa vez a convite do MaxiModa 2025, evento que reúne grandes nomes do Brasil nos universos da moda, comunicação, branding e inovação e que acontece no Teatro RioMar Fortaleza.

SUDENE

Apesar de todo o trabalho de lideranças do Estado, o presidente Lula demitiu Danilo Cabral do cargo de superintendente da Sudene, atendendo a pressão de cearenses. Uma lamentável decisão.

IMPERDÍVEL

Homenageado na Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, o pernambucano Antônio Carlos Nóbrega mostrou, ao lado da esposa Rosane Almeida, o espetáculo “Mestiço Florilégio”. Reúne música, teatro, cinema e dança, mostrando a cultura popular brasileira de maneira não folclorizante. O espetáculo estará no Teatro do Parque sábado e domingo.

PODCAST

As fundadoras do Clube Secreto, Bia Guirão, Bela Nagy, Helô Paiva e Tatá Gadelha, lançaram um podcast onde entrevistam mulheres do clube sobre suas vidas e trajetórias. Primeiro episódio vai ao ar sexta, com Mirella Martins. Confirmadas também, Cuca Amorim, Maria Helena e Juliana Lins.

ECONOMIA

O Colégio de Presidentes do Lide Pernambuco se reúne segunda-feira, no Executive Lounge do Mar Hotel, para um encontro com a presidente da Adepe, Ana Luiza Ferreira. Na pauta, estratégias de apoio às ações da agência.

ESPORTES

A TFSports, plataforma que promove e integra todo o ecossistema de eventos e experiências de bem-estar da Track&Field, chega a Pernambuco com o Santander Track&Field Run Series, maior circuito de corridas da América Latina em número de provas, no dia 17 de agosto.

BUFFET

Buffets e chefs disponibilizam pedidos especiais para o dia dos pais. Uma indicação é o do chef Leandro Ricardo, que preparou menu com foco em frutos do mar, com boa variedade e opção de filé mignon para quem prefere as carnes.

Leia também

Eleição do Clube Português terá uma chapa de oposição
SOCIEDADE

Eleição do Clube Português terá uma chapa de oposição
Pernambuco unido em torno de Danilo Cabral
SOCIEDADE

Pernambuco unido em torno de Danilo Cabral

Compartilhe

Tags