O humor no erotismo de Carlos Drummond
Acompanhe as últimas notícias de política, curiosidades, entretenimento, eventos e novidades exclusivas com o colunista João Alberto
Clique aqui e escute a matéria
Ao iniciar sua participação no festival “A Letra e a Voz” da Prefeitura do Recife, Thiago Lacerda avisou, antes de começar a declamar poesias eróticas de Carlos Drummond de Andrade, que sempre faz a tradução em libras. E revelou que fica curioso como fica a leitura. Os tradutores, engraçadíssimos, fizeram da tradução do livro “Amor Natural", um espetáculo de humor. Até o ator tentou se conter e de vez em quando olhava para traz curioso com as gargalhadas. Traduzir algumas palavras e expressões do repertório erótico foi jogo duro. Entre os que estavam na plateia, Marcos Loreto e Paula Imperiano e Rita de Cássia e Adilson Torreão, que é o dentista do ator.
MINISTROS
Os ministros Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, e Maria Elizabeth Rocha, presidente do Superior Tribunal Militar, fazem palestra hoje, às 8h30, no auditório da Escola da Magistratura de Pernambuco, dentro da Jornada Maria da Penha promovida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco.
JABUTI
Editado pela Cepe, o livro “Repórter Eros: a História do Jornalismo Erótico Brasileiro”, de Valmir Costa, ganhou o Prêmio Jabuti Acadêmico, na categoria Comunicação e Informação. A obra traz um amplo painel sobre a sexualidade no País, entre 1808 e 2022.
INFANTIL
Marlene Mattos, que foi empresária de Xuxa por muitos anos, vai comandar Recife Fashion Kids, entre os dias 13 e 17. Evento reúne desfiles, cosplay, moda, artes marciais, shows musicais, games, teatroja e tudo relacionado ao mundo infantil. Paralelamente acontece a “Expo BB e Gestante”, organizada por Osmar Gil.
BOULEVARD
No meu artigo de hoje na página de opinião, destaco a história da Avenida Rio Branco, uma das mais importantes do Recife Antigo e da quase sua transformação em boulevard.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
PONTE
A Itália vai construir a maior ponte suspensa do mundo, com 3,7 km de vão central, sem pilares. A obra, já aprovada pelo governo italiano, vai ligar a Sicília e a Calábria e está orçada em 13,5 bilhões de euros. A data prevista para conclusão é 2032.
UBER
A Uber começa, em agosto, a testar nos EUA um recurso que permite que passageiras e motoristas escolham preferência por mulheres nas corridas. A fase inicial acontece em Los Angeles, São Francisco e Detroit. Lançado pela primeira vez em 2019 na Arábia Saudita, o recurso busca aumentar a segurança e o conforto durante as viagens.
CURADORIA
A chef Miau Caldas fará "Bazar de Verão" especial, onde irá disponibilizar suas peças de cozinha, como louças, itens de servir, cerâmicas, muitas peças autorais e exclusivas dos locais que já viveu.
PARABÉNS
O chef Marcelo Inojosa recebe o colega Raphael Diniz, amanhã, para um almoço a quatro mãos em comemoração aos três anos da Casa Morim, seu restaurante de cozinha portuguesa, na Várzea.
EDUCAÇÃO
A senadora Teresa Leitão foi homenageada, em Brasília, com o Mérito da Educação Comunitária. A comenda é oferecida pela Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior.
PRÊMIO
Vini Jr e Raphinha no masculino e Amanda Gutierres e Marta são os brasileiros finalistas do prêmio Bola de Ouro, que será entregue no dia 22 de setembro, em Paris. Arthur Elias, comandante da Seleção Brasileira Feminina, foi indicado ao prêmio de melhor treinador do futebol feminino.