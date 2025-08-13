Flávio Ricco: Quantidade de canais esportivos supera bem o número dos necessários
Há um empate técnico no número de canais de jornalismo e esportivos. Confira isso e muito mais na coluna desta quarta-feira
Clique aqui e escute a matéria
Hoje, considerando os existentes e os que ainda vão chegar, como é caso do X Sports, há um empate técnico no número de canais de jornalismo e esportivos.
Talvez até e dos dois lados, em uma quantidade bem superior à que o mercado possa assimilar e fazer funcionar em condições satisfatórias. Ou, no mínimo, em números mais condizentes com a realidade.
Mas há, ainda que considerando certas similaridades, uma diferença fundamental entre eles, que vai muito além da onerosa parte operacional comum a todos.
Para uma TV de jornalismo só a notícia basta, como essencial e indispensável.
Porém, para um canal esportivo reunir condições reais de funcionamento e se inserir na intensa disputa que já existe, haverá sempre a necessidade de adquirir e poder contar com bons direitos de transmissão.
É até uma questão de sobrevivência dispor de um ou mais deles, consideradas, claro, as dificuldades de se encontrar e poder efetivar essas compras.
Existir, claro que eles existem, mas são caros na maioria e poucos os que valem realmente a pena e que oferecem retornos satisfatórios.
TV Tudo
Tudo acertado
Sobre o combinado X-Sports e ESPN, foi tudo costurado de forma a atender e preservar os direitos e obrigações das duas partes.
Inclusive, discutido e aprovado no compliance da Disney, toda a parte relativa à cessão de conteúdo.
Um sacode no mercado
A prisão do dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira, ontem, em uma operação do Ministério Público de São Paulo, balançou os bastidores de algumas TVs.
Ironia do destino, até Missa é patrocinada por ele.
Marca esportiva
A Globo encaminhou o pedido de registro da marca GE TV para o novo projeto esportivo digital, previsto para estrear em breve no YouTube.
Quanto ao nome escolhido para o canal, tudo certo. Não se encontrou oposição no órgão de propriedades.
Só vai ajudar
Na HBO Max, há uma avaliação bem positiva quanto ao fato de Grazi Massafera viver uma das protagonistas de “Três Graças” na Globo – no caso, a grande vilã.
Com toda luz em cima, Grazi também vai chamar atenção para “Dona Beja”, protagonizada por ela, com lançamento em janeiro.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Mês de festa
A Record vai comemorar 72 anos no dia 27 de setembro, um sábado.
Os festejos, por se tratar de um final de semana, ficarão restritos ao jornalismo e esporte. Para este próximo mês, também, tem a estreia de mais uma edição de “A Fazenda”.
Vale esclarecer
Não tem nenhuma confusão na área entre Record e Band, em se tratando da Rachel Sheherazade.
Em relação ao “Acumuladores”, ela já gravou tudo para ir ao ar até setembro. E a previsão quanto a exibição do “Master Chef Celebridades” é para 18 de novembro. Não haverá, portanto, conflito nenhum. É a nova TV e também méritos dela, Rachel.
Qualidade
Vale muito chamar atenção para a qualidade das primeiras chamadas de “A Escrava Isaura”. Pessoal da Record trabalhou direitinho.
A novela, há mais de 20 anos, foi gravada em 4:3 e as suas imagens, remasterizadas com Inteligência Artificial, serão levadas ao ar em 16:9.
Alguma experiência
Julianne Trevisol integra o time de 12 participantes do “MasterChef Celebridades”, que inicia gravações nesta quinta-feira.
A atriz vem de uma rápida participação na novela “Vale Tudo” e também se aventura no canal do YouTube Leo e Ju Cozinhando.
Meio confuso
Na “Vale Tudo” em curso, Odete Roitman capricha tanto na vilanidade, que ela mesma se sabota.
Em uma das últimas, entregou para a irmã, Celina, o caso da maionese, que envenenou.
E com precedentes
A mesma Odete Roitman, versão 2025, querendo emparafusar o raciocínio do público presente, já tinha feito outra.
Foi quando revelou para o melhor amigo de Alice, Renato, os planos para afastá-la do Brasil. Tudo coisa dela.
La Lauê
Estrelada por Raphael Logam e Sérgio Malheiros, “Capoeiras” é a nova série nacional do Disney+, ambientada no Rio de Janeiro dos anos 1970 e com estreia marcada para dia 29.
Na história, dois jovens capoeiristas e melhores amigos se envolvem em uma tragédia. Anos depois, caminhos opostos e segredos do passado os colocam frente a frente em um clube de lutas clandestinas.
Bate – Rebate
- “Só o Amor Constrói” é outra marca que passa para o domínio da Globo.
- Com ingressos gratuitos, nesta quinta, no Teatro Padre Bento em Guarulhos-SP, Paulo Betti encena o monólogo “Autobiografia Autorizada”...
- ... E ministra Workshop de Interpretação para Teatro e TV. Projetos que acompanham as comemorações de 50 anos de carreira do ator.
- A produtora Aventura, em parceria com a Globo, vai realizar um espetáculo musical comemorativo aos 60 anos da emissora...
- ... “Espelho Mágico”, título da produção, estreia em março em São Paulo, sob a direção de Gustavo Gasparani.
- Nesta quinta-feira, às 19h, no Jardim Botânico de São Paulo, acontece o evento de lançamento da Caravana do Silvinho...
- ... Trata-se de uma exposição itinerante que homenageia Silvio Santos, com curadoria de Cíntia Abravanel e suas irmãs.
- Vale lembrar que já será um ano do falecimento de Silvio Santos.
- A série “Paulo, O Apóstolo”, em exibição na Record, terá capítulo especial nesta sexta-feira...
- ... Episódio dedicado a Arena dos Leões, com direito a muitos efeitos especiais, num trabalho da Casablanca.
- Wolney Oliveira, Carol Faxas, Lucas Vianna e Dani Costa foram chamados para “A Vida de Jó”, série da Record.
C´est fini
“No Alvo” já pode ser considerado um acerto da direção do SBT. O programa tem algumas coisas para serem revistas e ficar melhor – sumir com aquele vermelho, por exemplo.
Mas está bem dentro do espírito e das características da casa. Já merece novas temporadas de gravações.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!