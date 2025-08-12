Flávio Ricco: Ao baixar as portas da dramaturgia, SBT põe em dúvida anúncios recentes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

É um setor que exige altos investimentos, inadequados ou não condizentes com o atual momento da empresa, que vem cortando gastos em todos os setores

Como se sabe, o SBT fechou o seu departamento de dramaturgia, após anos produzindo diversos trabalhos e, nos últimos, novelas infantis e infantojuvenis.

Os poucos funcionários que ainda estavam foram demitidos há poucos dias ou imediatamente após o encerramento das gravações de uma série de curta duração com Lidi Lisboa.

As razões? Baixa audiência, sim, mas uma questão financeira também. É um setor que exige altos investimentos, inadequados ou não condizentes com o atual momento da empresa, que vem cortando gastos em todos os setores. Esse é um ponto!

O outro, remete a uma declaração de Daniela Beyruti, presidente do SBT, em maio, durante o evento Rio2C, no Rio de Janeiro.

"Estamos fechando a coprodução de um dorama brasileiro. Será um texto deles adaptado por nós", declarou a executiva.

Nada disso, assim como demonstram as próprias medidas tomadas, será levado à frente ou vai acontecer tão cedo.

É preocupante sim, mas possivelmente só um recuo estratégico, necessário, para que, em breve, e com uma nova estrutura, tudo volte a funcionar normalmente e de modo mais satisfatório.

E sem novas aventuras, claro. Para tanto, como para toda e qualquer obra de reerguimento, será sempre necessário, sem concessões, contar com mão de obra especializada.

TV Tudo

Sinistro isso

Foi dada como certa, mas não de forma oficial, a saída de Ricardo Mantoanelli do núcleo de dramaturgia do SBT.

Algo, tipo, saiu, só que não saiu. Pelo menos, ainda. Está certo que a ideia é dar um tempo nas atividades do departamento, mas sempre haverá a necessidade de alguém para o trabalho de reconstrução. Dúvida no ar.

Nos detalhes

“Três Graças”, substituta de “Vale Tudo”, nesse primeiro momento, conta com diversas cenas em São Paulo, integradas ao dia a dia do transporte público rodoviário.

A produção de arte trabalhou com três veículos nessas externas, inclusive um ônibus, totalmente adereçado, com tudo que tem direito, como estação de cobrador, validador de cartão e câmeras de segurança.

Imagem de Alana Cabral e Sophie Charlotte - Crédito: Globo/Fabiano Battaglin

Mesmo suspense

É interessante verificar como já existe interesse e certa mobilização em saber o “Quem matou Odete Roitman?”.

Foi uma loucura na primeira “Vale Tudo” e está prometendo o mesmo barulho agora.

Aí sim

Chama atenção nesta nova grade da Rede TV! o fato de quatro programas serem exibidos no intervalo de três horas.

Isto vem acontecendo todas as manhãs, entre 10h e 12h50, com “Manhã Com Você”, “Fica Com a Gente”, “Bola na Rede” e “Elas em Jogo”.

Por quê?

Trata-se de uma conquista da atual direção da Rede TV!, essa agora de colocar em exibição e em sequência, quatro produções da casa. Difícil lembrar a última vez.

Em praticamente nenhum outro momento da grade existe isso, por causa dos horários vendidos. É bom ver televisão fazendo televisão e não se limitar a um balcão de negócios.

O caso dela

Sonia Abrão, por exemplo, todo santo dia, recebe e entrega para a igreja.

E com os sempre bons resultados que alcança, proeza que já faz por merecer uma estátua na Rede TV!.

Pilotando

Essa semana toda foi reservada na Band para as gravações dos pilotos do novo “Melhor da Tarde”, com estreia de Leo Dias na próxima segunda-feira.

Chamadas no ar.

Saudita na Band

Band e BandSports iniciam, a partir deste próximo dia 19, as transmissões do futebol saudita.

Começa com a Supercopa, jogo Al Nassr e Al Itthad, treinados por Jorge Jesus e Laurent Blanc.

Dois tempos

Rafa Brites e Felipe Andreoli terão uma privilegiada dose dupla na Record, neste próximo domingo.

Primeiro, às 14h, com o “Game dos 100”. E, depois do “Acerte ou Caia!”, o “Love & Dance”, às 18h15.

Agora internacional

Cris Gomes, do “Programa do João”, mas com histórias importantes na Globo, por muitos anos, e Band, é o novo diretor do Núcleo de Entretenimento da americana TV Connect.

Trata-se da primeira emissora de língua portuguesa nos Estados Unidos, com sede em Orlando, afiliada oficial da CNN.

Imagem de Cris Gomes - Crédito: Arquivo Pessoal

Bate – Rebate

O último trabalho da dramaturgia do SBT recebeu um ajuste no título e passa a se chamar “E agora, quem vai ficar com a mamãe?”...

... Tem 5 capítulos, com Lidi Lisboa, Joaquim Lopes e Stella Miranda nos principais papéis.

O casal de atores Rafaela Sampaio e Diego Goulart gravou uma participação em “Dona de Mim”, novela das sete da Globo...

... Rafaela, vale lembrar, aparece como Drusila em ”Paulo, O Apostolo” na Record, com gravações já encerradas.

“Miragem Podcast”, sobre tecnologia, consciência e os futuros possíveis da humanidade, estreia sexta-feira no YouTube...

... E sábado, às 23h30, na TV Jovem Pan, com Fernando Gabas, Tuta Neto e Samy Dana.

Foram encerradas as gravações da segunda temporada da série “Amor da Minha Vida”, do Disney+...

... Cissa Guimarães voltou à trama, em participação especial.

Ator e dublador, Aldo Perrotta encerrou seus trabalhos como Simeão nas gravações da série “A Vida de Jó”, da Record...

... E já foi aprovado para um novo personagem de “Êta Mundo Melhor!”, na Globo.

O “Galeria”, da rádio Cultura Brasil, recebe na quinta-feira,12h, Flor Gil, que está lançando seu primeiro disco, “Cinema Love”...

... Criada entre Nova York e Rio, Flor vive o palco desde quando tinha 9 anos, acompanhando as excursões do avô, Gilberto Gil.

C´est fini

Gabriela Spanic, estrela de “A Usurpadora”, tem feito uma maratona pelos programas de TV.

Amanhã, quarta, ela é a convidada do “Companhia Certa”, do Ronnie Von, na Rede TV!.

Gabriela Spanic, de "A Usurpadora", no programa "Companhia Certa", do Ronnie Von, na Rede TV! - Divulgação

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!