Flávio Ricco: Como nas novelas, as comparações no futebol também são cruéis e inconsequentes

Uma obsessão por reparar, que alguns têm e se repete em todo santo remake. Nem Freud explica. Foi assim em "Pantanal", "Renascer" e "Elas por Elas"

Uma das coisas mais aborrecidas, em se tratando de “Vale Tudo”, ainda é ver gente na insistência de querer comparar desempenhos dos artistas da primeira versão com os de agora.

Uma obsessão, por reparar, que alguns têm e se repete em todo santo remake. Nem Freud explica. Foi assim também em “Pantanal”, “Renascer” e “Elas por Elas”, para ficar nas mais recentes.

E igual a muita gente do jornalismo esportivo, que, em algumas ocasiões, principalmente às vésperas de clássicos ou encontros mais importantes, resolve fazer isso com jogadores da mesma posição. Se obrigar ou ser obrigado, entre duas equipes, a escolher este melhor do que aquele, em uma por uma de todas as posições. Uma crueldade.

Nada que vá além de um achismo puro, mas que é desrespeitoso e pode ser danoso, porque mexe com o íntimo, a própria carreira e a particularidade de muitas pessoas.

O ouvinte, telespectador e muito menos profissionais de qualquer área não merecem isso. É uma desconsideração, fora outras coisas.

TV Tudo

Vale dizer

Essa última, que acabou dando certo, foi a segunda tentativa da ESPN em contratar o jornalista André Hernan.

A primeira se deu na saída da Daniela Boaventura, no começo do ano, para a Fla TV.

Outra coisa

A Globo, até agora, continua fingindo de morta, mas deve anunciar a NFL nesses próximos dias.

Inclusive com direito a um grande jogo aqui no Brasil.

Grade

Ainda em agosto, talvez até mesmo a partir deste próximo, o “Sabadão de Todos”, programa do Renato Ambrósio na Band, terá sua duração ampliada.

Em vez de terminar às 22h, seguirá até 22h30. Serão duas horas cheias.

Lição de casa

Esse exemplo comercial do “The Voice Brasil”, com oito grandes marcas, só reforça um outro aspecto: o mercado quer associar suas marcas a produtos de qualidade.

Este é um ensinamento para todas as TVs. Não só ao SBT.

Que vai além

Sair totalmente vendido, como será o caso do “The Voice”, num mercado como o de hoje, mostra a grandeza do projeto e a certeza na sua repercussão.

Mas, também, mérito dos nomes envolvidos, casos de Boninho e Tiago Leifert.

Tá fechado

A Casablanca acaba de fechar parceria com a Seriella/Record para a superprodução “Ben-Hur”, programada para estrear em 2026.

Toda parte de efeitos e produção virtual ficará sob sua responsabilidade.

Vem aí

A Band dispara quinta-feira as gravações do “MasterChef Celebridades”, movimentando 12 participantes, entre atores, cantora de funk, medalhista olímpico...

Exibição de 18 de novembro a 20 de janeiro.

Socorro ao Sandro

A campanha da Bianca Bin e de outras 40 lideranças que desejam tirar o elefante Sandro de um zoológico e levar para um espaço maior na Chapada dos Guimarães, está ganhando força e a adesão de muita gente boa.

Xuxa, Luana Piovani, Glória Pires, Lima Duarte e Alinne Moraes, entre outros, estão todos muito juntos nessa.

Águas calmas

“Coração Acelerado”, a próxima novela das sete da Globo, iniciou seus trabalhos, mas na boa, sem queimar etapas. Preparação do elenco só começa em 15 de setembro.

Tudo porque a atual, “Dona de Mim”, vai até janeiro. Tem chão.

Comédia romântica

Maurício Manfrini e Rosanne Mulholland lideram o elenco da comédia romântica “Mentira Tem Perna Curta”. As filmagens acontecem em Minas Gerais com participação especial de Saulo Laranjeira. Ainda no elenco: Antônio Fragoso, Valentina Bulc, Danilo Maia e Rafael Coimbra. Direção de Paulo Fontenelle e lançamento no ano que vem.

Bate – Rebate

• A nova etapa do reality “Love & Dance”, da Rafa Brites e Felipe Andreoli, não terá uma sequência definida a partir do dia 17...

• ... O estranho é que agora só irá ao ar nos domingos sem futebol. Isso é ruim. Quebra a sequência.

• Em São Paulo, a Band realiza nesta semana a sua oitava Feira de Saúde e Bem-Estar...

• ... Todos os seus funcionários terão acesso a diversas ações e atividades voltadas para uma melhor qualidade de vida.

• O SBT trabalha com a proposta de alugar estúdios para fazer caixa...

• ... Mas, enquanto isso, o de número 7 recebe as gravações de “Minha Mulher Que Manda”...

• ... Enquanto o 8 será destinado ao “Fábrica de Casamentos”. Já o 10, segue com as portas fechadas.

• O cineasta Aly Muritiba deu início às filmagens de "Nova Éden". Gabriel Leone e Thainá Duarte lideram o elenco.

• Segundo a Globo, “Chef de Alto Nível” alcançou mais de 56 milhões de pessoas desde a estreia em 15 de julho...

• ... Em comparação com a média da faixa das quatro semanas anteriores típicas, considerando as terças e quintas, houve um ganho de 33%.

• Claudia Abreu, atualmente como Filipa em “Dona de Mim”, com a sua direção, prepara o lançamento de um documentário nos cinemas sobre a peça “Os Mambembe.

· Após a série “Até Onde Ele Vai”, da UniverVideo/Record, Kauã Rodriguez retorna com o espetáculo “O Despertar da Primavera”, no Teatro Cândido Mendes, Rio.

C´est fini

Rodrigo Faro, em relação à Globo e a Globo em relação a ele, data hoje, não tem nada além da sua participação na “Dança dos Famosos”.

Isso e só isso foi ajustado até agora. Mas existe, sim, e de ambos os lados, um convívio dos mais simpáticos.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!







