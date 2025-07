Abrigo de animais sofre golpe durante promessa de reforma e pede ajuda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cerca de 74 cães e gatos vivem em uma casa tomada por mofo, infiltrações e estruturas desgastadas. A situação é crítica no abrigo Eu Amo Animais, fundado em 2014 pelo ativista Elpídio Araújo, que agora faz um apelo por ajuda.

Há três anos, um engenheiro prometeu reformar o espaço, mas abandonou a obra sem concluí-la. Na Justiça, afirma ter realizado 80% do serviço, o que não condiz com a realidade atual do imóvel, que permanece em condições precárias.

Local sofreu golpe e se encontra em situação difícil

Mantido exclusivamente por doações e pela venda de itens como canecas e camisas personalizadas, o abrigo luta diariamente para garantir alimentação, vacinação e cuidados básicos aos animais resgatados.

Agora, com um novo projeto de revitalização liderado por uma engenheira e uma arquiteta, o abrigo busca apoio da sociedade para concluir as melhorias e devolver dignidade aos animais acolhidos. As doações são essenciais para que o trabalho continue.

Saiba detalhes e formas de ajudar nas redes sociais do abrigo: