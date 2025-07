Flávio Ricco: TVs, por imprudência ou incapacidade, concorrem e perdem para elas mesmas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No fundo, no fundo, ao se fazer uma análise mais apurada, percebe-se que a Globo, em várias ocasiões, concorre e perde para ela mesma

Na TV dos nossos tempos, quando se olha para o panorama das coisas, se tem cada vez mais certeza que a chance é zero de alguma coisa vir a se alterar na ordem atual a curto e médio prazos, tamanhos os enganos cometidos.

O usar e abusar de remakes, claro, inclui-se por aí.

Mas, vejam hoje: tomando a praça de São Paulo como exemplo, das cinco principais grandes redes, quatro delas – SBT, Record, Rede TV! e Band têm, entre o final da tarde e começo de noite, jornais policiais no ar. Uma brigando com a outra.

Ou uma tentando tirar da outra, enquanto a Globo, que já é líder, sem forçar e nem precisar articular nada, fica como única opção e se colocando como contra-programação.

Ao que se conclui que a sua liderança, méritos à parte, também em muito se deve pela colaboração da concorrência.

Por exemplo, o SBT: as suas condições passam bem longe de poder competir com Record e Band no horário. São enormes os prejuízos. Melhor buscar outra coisa.

Este caso dos jornais policiais é apenas um dos erros primários que são cometidos.

Mas existem zilhões de outros, porque programação é o órgão vital e essencial na vida de qualquer televisão, daí a necessidade de ter alguém suficientemente preparado para que bobagens ou autoflagelações dessa ordem sejam evitadas.

TV Tudo

Festa do João

João Silva está preparando uma grande festa para o lançamento do seu programa no SBT, em um evento, no dia 7, que vai reunir gente do mercado, da sociedade e muitos artistas.

Neymar, pai e filho, e Daniel Volcaro já estão entre os confirmados.

Dobradinha

O SBT já confirma duas estreias no dia 9 de agosto, sábado.

Além da nova temporada do “Bake Off Brasil”, terá também o lançamento do “Programa do João”.

Centro das atenções

Apesar do reconhecido talento, há uma grande expectativa na Globo em relação ao trabalho de Sophie Charlotte em “Três Graças”, substituta de “Vale Tudo”, que tem estreia marcada para 20 de outubro.

Sophie já fez novelas em vários horários, mas, protagonista absoluta, com toda a ação passando por ela, é a primeira vez.

Rei morto...

A Fórmula 1, em 2025, segue na Band até 7 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi.

Mas para a Globo, que readquiriu os direitos de transmissão, isso é só um detalhe, porque todos os seus veículos já miram a temporada 2026, incluindo o bloco de esportes do “Fantástico”.

Primeiros nomes

Mauro Beting e Milton Leite estão entre as primeiras contratações asseguradas do X-Sports, novo canal esportivo, o primeiro em tempo integral na TV aberta, com início de operações agora em agosto.

Nota da coluna, que assina embaixo a informação. Mas ainda sem confirmação das partes envolvidas.

Repetição

A Globo, buscando resgatar um pessoal das antigas para suas novelas, poderia estender esse benefício ao segmento de “novos galãs” e, assim, evitar repetições.

Hoje, o que se constata, é quase um rodízio entre nomes como José Loreto, Chay Suede e Humberto Carrão. Caio Castro, Miguel Coelho e Dado Dolabella, por que não, estão por aí...

Vale esclarecer

Apenas para deixar mais claro e evitar qualquer linha cruzada, a produtora responsável pelo próximo “The Voice” será a Formata.

Nada a ver com a Endemol.

Bora Brasil

Felipeh Campos até poderá integrar o time do “Bora Brasil” na Band, mas não para a vaga deixada por Rodrigo Alvarez.

Há o desejo e a busca por um jornalista “Hard News” para ocupar o lugar deixado por ele.

Iniciativa

Já correm nos bastidores as primeiras conversas sobre um musical, montado em cima da vida e trajetória artística da cantora Gretchen.

Todo um material suficiente está sendo buscado.

É ele

Cleber Machado, que dispensa apresentações, é o convidado do nosso programa, nesta terça, às 19h, na LeoDias TV.

Conversa boa sobre assuntos diversos do jornalismo e transmissão esportiva.



Bate – Rebate

· O ator Ronan Horta faz participação especial no filme “Pátio da saudade”, comédia do diretor português Leonel Vieira...

· ... A pré-estreia para convidados será nesta quinta-feira, em Lisboa, e dia 14 de agosto nos cinemas

· As gravações da série “Quem Vai Ficar com a Mamãe?” estão em andamento no SBT, mas daquele jeito...

· ... O sentimento, entre os poucos que sobraram da dramaturgia, é que esta será a última. A que vai “apagar a luz”...

· ... O SBT sempre foi um importante mercado de trabalho para o artista brasileiro...

· ... Toda grande rede de TV que se preza, e o SBT se inclui por aí, não pode prescindir da dramaturgia.

· Após participação em “Terra e Paixão, na Globo, Suyane Moreira está envolvida em um projeto que tem como foco a cultura e meio ambiente.

· As mudanças no “Melhor da Tarde”, da Band, também envolvem a chegada de um novo cenário para o programa...

· ... Aliás, os pormenores a respeito de tudo serão decididos no decorrer desses próximos dias.

C´est fini

A Globo está se encarregando de corrigir erros cometidos em um passado recente.

Além de trazer de volta vários atores, o mesmo também acontece com os autores, a partir de Aguinaldo Silva. Ontem foi anunciado o retorno de Alessandro Marson.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!