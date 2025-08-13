Pernambuco Meu País chega a Pesqueira com Matuê, Zeca Baleiro e mais; confira programação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Palco principal será montado no Pátio de Eventos, instalado na Praça Dom José Lopes, tendo ainda nomes como L7nnon, Vitor Fernandes e Juliana Linhares

O Festival Pernambuco Meu País aporta em Pesqueira, no Agreste, desta sexta-feira (15) ao domingo (17), com cerca 140 atividades culturais espalhadas por polos no centro e também nas comunidades de Cimbres, Mimoso e Mutuca.

O palco Pernambuco Meu País será montado no Pátio de Eventos, instalado na Praça Dom José Lopes, onde nomes como Matuê, Zeca Baleiro, L7nnon, Vitor Fernandes, Juliana Linhares, Nando Cordel, Xangai, Doralyce, Clara Sobral e Michele Andrade.

Ainda se apresentam atrações populares como Cascabulho, Coco de Mulheres e Mestre Anderson Miguel com a Ciranda Raiz da Mata Norte.

No total, serão mais de dez linguagens artísticas representadas, com destaque para culturas populares, música, circo, literatura, gastronomia, moda, teatro, fotografia, dança, entre outras.

Confira a programação do Pernambuco Meu País em Pesqueira:

POLO PERNAMBUCO MEU PAÍS

Pátio de Eventos - Praça Dom José Lopes, a partir das 18h30 (sexta e sábado) e das 17h30 (domingo)

15/08 (sexta-feira)

18h30 Espetáculo Pernambuco Meu País

19h20 Doralyce

20h50 Teto

22h40 L7nnon

00h30 Matuê

Som na Rural e DJ Baloo (nos intervalos)

16/08 (sábado)

18h30 Mestre Anderson Miguel e a Ciranda Raiz da Mata Norte

19h20 Xangai

20h50 Nando Cordel

22h40 Juliana Linhares

00h30 Zeca Baleiro

Som na Rural e DJ Big (nos intervalos)

17/08 (domingo)

17h30 Coco das Mulheres

18h20 Cascabulho

19h50 Clara Sobral

21h40 Michele Andrade

23h30 Vitor Fernandes

Som na Rural e DJ Nuno (nos intervalos)

PAÍS DAS ARTES CÊNICAS



Escola Cristo Rei, a partir das 15h

15/8 (sexta-feira)

15h Espetáculo Noite de Mistério

16/8 (sábado)

15h Espetáculo Vidas Carolina

17/8 (domingo)

15h Espetáculo Solo Fértil

PAÍS DAS BRINCADEIRAS

Escola Cristo Rei, a partir das 14h

15/08 (sexta-feira)

14h | Do Agreste ao Sertão um Encanto de Contação, com Eliane Sthefanir

16h Atração a confirmar.

16/08 (sábado)

14h Contação de História do Livro Lia de Itamaracá – O Reinado da Ciranda

16h Atração a confirmar.

17/08 (domingo)

14h Mediação de Leitura do Livro As Bonecas de Nyashia

16h Contação de Histórias - Evaristo, A Cutia

Praça da Rosa, a partir das 14h

15/08 (sexta-feira)

15h Balé Popular do Recife

16h Sim Salabim, com Erisson Melo

Espetáculo O Jogo de Tênis

De Braços Abertos, com Márcio Sá

Intervenção Artística A Magia na Fila

18h Espetáculo Tá Com a Mulinga!

16/08 (sábado)

15h Espetáculo Festejar O Show

16h Espetáculo Atrapalhaços - Intervenção de Palhaçaria

18h Espetáculo Tá Com a Mulinga!

17/08 (domingo)

14h Vivências de Técnicas Circenses

15h Espetáculo Pisadas

16h Espetáculo Circo Caravana

18h Espetáculo O Circo de Todos

PAÍS DAS CONEXÕES VISUAIS

15 a 17/08 (sexta-feira a domingo)

Escola Cristo Rei, a partir das 14h

Exposição fotográfica Encantados, de Allan Luna

Encantos e Encantamentos, com as Imagens e Histórias dos Orixás

Exposição Eles têm Medo de Nós, de Thays Medusa

Olinda Encantada: Entre Becos e Gigantes

16/08 (sábado)

Museu do Doce, a partir das 15h

Memória de Traço: Pintura Muralista como Expressão Viva do Território

PAÍS DA CULTURA ALIMENTAR

15/08 (sexta-feira)

Museu do Doce, a partir das 10h

10h Intervenção gastronômica: O Sabor que me Criou, com Dona Zezé

11h Mapeamento Afetivo das Boleiras de Pernambuco

14h As Tramas da Cultura Pernambucana: Tradição e Inovação da Terra ao Prato, com Gi Nacarato

16/08 (sábado)

Aldeia Xucuru de Ororubá

15h Vivência na Comunidade Xucuru

PAÍS DAS CULTURAS POPULARES

Praça da Rosa, a partir das 15h

15/08 (sexta-feira)

15h Afoxé Omo Dan Layó

16h Coco de Toré Pandeiro do Mestre

17h Mestre Lua

16/08 (sábado)

15h Junina Sulanca

16h Cavalo Marinho Boi Pintado

17h Coco de Umbigada

17/08 (domingo)

15h Coco Popular de Aliança

16h Bloco Rural Estrelinha

17h Afoxé Omo Nilê Ogunjá

PAÍS DA ECONOMIA CRIATIVA



Praça da Rosa, a partir das 15h

15 a 17/08 (sexta-feira a domingo)

Comercialização de produtos de artesanato e gastronomia

PAÍS DA MODA



15/08 (sexta-feira)

Escola Cristo Rei, a partir das 9h

Exposição Meu País em Renda, de Rafael Leite

16/08 (sábado)

Praça da Rosa, a partir das 14h

Performance Têxtil Aquele Cheiro do Tempo, de Manoela Freire

17/08 (domingo)

Câmara dos Vereadores, a partir das 16h30

Desfile Meu País em Renda, de Rafael Leite

PAÍS DA MÚSICA

Praça da Rosa, a partir das 18h

15/08 (sexta-feira)

18h Banda Faringes da Paixão

19h20 Albino Baru

20h40 Ciel Santos

16/08 (sábado)

18h Bregadelic

19h20 Nego Thor

20h40 Cantor Loirão

17/08 (domingo)

18h Banda Quintal do Mundo

19h20 Dani Carmesim

20h40 Volver

PAÍS DA MÚSICA INSTRUMENTAL

Convento dos Franciscanos, paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, a partir das 20h

16/08 (sábado)

20h Grupo BlueJeans

17/08 (domingo)

20h O Curió (CPM)

PERNAMBUCO MEU PAÍS DESCENTRALIZADO

Ações de artes circenses, culturas populares, literatura, música, teatro



15/08 (sexta-feira)

Cimbres, a partir das 15h

15h Espetáculo Jerônimo Show

17h Coco da Resistência

18h Mestre Pirrila e Samba de Coco Origens do Ororubá

19h20 Alysson Xukuru

16/08 (sábado)

Mutuca, a partir das 15h

15h Espetáculo Circo Caravana

16h Espetáculo: Mamulengo Risos das Crianças

18h Mônica Feijó

19h20 Beatriz Benoni

17/08 (domingo)

Mimoso, a partir das 15h

15h Espetáculo Circense: Dunga in Concert

16h Espetáculo Teatro de Mamulengos Mamusebá

18h Rabecado

19h20 Renilda Cardoso

16 e 17/8 (sábado e domingo)

Mutuca, a partir das 14h

BiblioSesc

CORTEJO BRINCANTES

15/08 (sexta-feira)

A partir das 17h

Bloco Carnavalesco e Cultural Caiporas de Pesqueira

Boi de Mainha

Caboclinho Caetés de Recife

Escola de Samba Pérola do Samba

Maracatu Estrela Dourada de Buenos Aires

Nação do Maracatu Aurora Africana

Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos

Urso do Bairro Novo de Ribeirão

16/08 (sábado)

A partir das 16h

Bloco Carnavalesco Misto Pierrot de São José

Boi Dourado de Limoeiro

Escola de Samba Gigantes do Ororubá

A partir das 17h30

Escola de Samba Águia Dourada

Grupo Cultural Boi Charuto

Tribo de Índio Tupinambá

A partir das 19h

Afoxé Elegbará

Boi Mimoso

Grupo de Bacamarteiros Batalhão 17

17/08 (domingo)

A partir das 16h

Grêmio Recreativo Boi Pavão

Maracatu Leão Formoso

Tribo de Índios Tupiniquins

A partir das 17h30

Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira de Recife

Caboclinho Caetés de Camaragibe

Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo - SOBAC

A partir das 19h

Batalhão 19 - Flor de Lis

Molecodrilha

Quadrilha Junina Sinhá Rendeira