Pernambuco Meu País chega a Pesqueira com Matuê, Zeca Baleiro e mais; confira programação
Palco principal será montado no Pátio de Eventos, instalado na Praça Dom José Lopes, tendo ainda nomes como L7nnon, Vitor Fernandes e Juliana Linhares
O Festival Pernambuco Meu País aporta em Pesqueira, no Agreste, desta sexta-feira (15) ao domingo (17), com cerca 140 atividades culturais espalhadas por polos no centro e também nas comunidades de Cimbres, Mimoso e Mutuca.
O palco Pernambuco Meu País será montado no Pátio de Eventos, instalado na Praça Dom José Lopes, onde nomes como Matuê, Zeca Baleiro, L7nnon, Vitor Fernandes, Juliana Linhares, Nando Cordel, Xangai, Doralyce, Clara Sobral e Michele Andrade.
Ainda se apresentam atrações populares como Cascabulho, Coco de Mulheres e Mestre Anderson Miguel com a Ciranda Raiz da Mata Norte.
No total, serão mais de dez linguagens artísticas representadas, com destaque para culturas populares, música, circo, literatura, gastronomia, moda, teatro, fotografia, dança, entre outras.
Confira a programação do Pernambuco Meu País em Pesqueira:
POLO PERNAMBUCO MEU PAÍS
Pátio de Eventos - Praça Dom José Lopes, a partir das 18h30 (sexta e sábado) e das 17h30 (domingo)
15/08 (sexta-feira)
18h30 Espetáculo Pernambuco Meu País
19h20 Doralyce
20h50 Teto
22h40 L7nnon
00h30 Matuê
Som na Rural e DJ Baloo (nos intervalos)
16/08 (sábado)
18h30 Mestre Anderson Miguel e a Ciranda Raiz da Mata Norte
19h20 Xangai
20h50 Nando Cordel
22h40 Juliana Linhares
00h30 Zeca Baleiro
Som na Rural e DJ Big (nos intervalos)
17/08 (domingo)
17h30 Coco das Mulheres
18h20 Cascabulho
19h50 Clara Sobral
21h40 Michele Andrade
23h30 Vitor Fernandes
Som na Rural e DJ Nuno (nos intervalos)
PAÍS DAS ARTES CÊNICAS
Escola Cristo Rei, a partir das 15h
15/8 (sexta-feira)
15h Espetáculo Noite de Mistério
16/8 (sábado)
15h Espetáculo Vidas Carolina
17/8 (domingo)
15h Espetáculo Solo Fértil
PAÍS DAS BRINCADEIRAS
Escola Cristo Rei, a partir das 14h
15/08 (sexta-feira)
14h | Do Agreste ao Sertão um Encanto de Contação, com Eliane Sthefanir
16h Atração a confirmar.
16/08 (sábado)
14h Contação de História do Livro Lia de Itamaracá – O Reinado da Ciranda
16h Atração a confirmar.
17/08 (domingo)
14h Mediação de Leitura do Livro As Bonecas de Nyashia
16h Contação de Histórias - Evaristo, A Cutia
Praça da Rosa, a partir das 14h
15/08 (sexta-feira)
15h Balé Popular do Recife
16h Sim Salabim, com Erisson Melo
Espetáculo O Jogo de Tênis
De Braços Abertos, com Márcio Sá
Intervenção Artística A Magia na Fila
18h Espetáculo Tá Com a Mulinga!
16/08 (sábado)
15h Espetáculo Festejar O Show
16h Espetáculo Atrapalhaços - Intervenção de Palhaçaria
18h Espetáculo Tá Com a Mulinga!
17/08 (domingo)
14h Vivências de Técnicas Circenses
15h Espetáculo Pisadas
16h Espetáculo Circo Caravana
18h Espetáculo O Circo de Todos
PAÍS DAS CONEXÕES VISUAIS
15 a 17/08 (sexta-feira a domingo)
Escola Cristo Rei, a partir das 14h
Exposição fotográfica Encantados, de Allan Luna
Encantos e Encantamentos, com as Imagens e Histórias dos Orixás
Exposição Eles têm Medo de Nós, de Thays Medusa
Olinda Encantada: Entre Becos e Gigantes
16/08 (sábado)
Museu do Doce, a partir das 15h
Memória de Traço: Pintura Muralista como Expressão Viva do Território
PAÍS DA CULTURA ALIMENTAR
15/08 (sexta-feira)
Museu do Doce, a partir das 10h
10h Intervenção gastronômica: O Sabor que me Criou, com Dona Zezé
11h Mapeamento Afetivo das Boleiras de Pernambuco
14h As Tramas da Cultura Pernambucana: Tradição e Inovação da Terra ao Prato, com Gi Nacarato
16/08 (sábado)
Aldeia Xucuru de Ororubá
15h Vivência na Comunidade Xucuru
PAÍS DAS CULTURAS POPULARES
Praça da Rosa, a partir das 15h
15/08 (sexta-feira)
15h Afoxé Omo Dan Layó
16h Coco de Toré Pandeiro do Mestre
17h Mestre Lua
16/08 (sábado)
15h Junina Sulanca
16h Cavalo Marinho Boi Pintado
17h Coco de Umbigada
17/08 (domingo)
15h Coco Popular de Aliança
16h Bloco Rural Estrelinha
17h Afoxé Omo Nilê Ogunjá
PAÍS DA ECONOMIA CRIATIVA
Praça da Rosa, a partir das 15h
15 a 17/08 (sexta-feira a domingo)
Comercialização de produtos de artesanato e gastronomia
PAÍS DA MODA
15/08 (sexta-feira)
Escola Cristo Rei, a partir das 9h
Exposição Meu País em Renda, de Rafael Leite
16/08 (sábado)
Praça da Rosa, a partir das 14h
Performance Têxtil Aquele Cheiro do Tempo, de Manoela Freire
17/08 (domingo)
Câmara dos Vereadores, a partir das 16h30
Desfile Meu País em Renda, de Rafael Leite
PAÍS DA MÚSICA
Praça da Rosa, a partir das 18h
15/08 (sexta-feira)
18h Banda Faringes da Paixão
19h20 Albino Baru
20h40 Ciel Santos
16/08 (sábado)
18h Bregadelic
19h20 Nego Thor
20h40 Cantor Loirão
17/08 (domingo)
18h Banda Quintal do Mundo
19h20 Dani Carmesim
20h40 Volver
PAÍS DA MÚSICA INSTRUMENTAL
Convento dos Franciscanos, paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, a partir das 20h
16/08 (sábado)
20h Grupo BlueJeans
17/08 (domingo)
20h O Curió (CPM)
PERNAMBUCO MEU PAÍS DESCENTRALIZADO
Ações de artes circenses, culturas populares, literatura, música, teatro
15/08 (sexta-feira)
Cimbres, a partir das 15h
15h Espetáculo Jerônimo Show
17h Coco da Resistência
18h Mestre Pirrila e Samba de Coco Origens do Ororubá
19h20 Alysson Xukuru
16/08 (sábado)
Mutuca, a partir das 15h
15h Espetáculo Circo Caravana
16h Espetáculo: Mamulengo Risos das Crianças
18h Mônica Feijó
19h20 Beatriz Benoni
17/08 (domingo)
Mimoso, a partir das 15h
15h Espetáculo Circense: Dunga in Concert
16h Espetáculo Teatro de Mamulengos Mamusebá
18h Rabecado
19h20 Renilda Cardoso
16 e 17/8 (sábado e domingo)
Mutuca, a partir das 14h
BiblioSesc
CORTEJO BRINCANTES
15/08 (sexta-feira)
A partir das 17h
Bloco Carnavalesco e Cultural Caiporas de Pesqueira
Boi de Mainha
Caboclinho Caetés de Recife
Escola de Samba Pérola do Samba
Maracatu Estrela Dourada de Buenos Aires
Nação do Maracatu Aurora Africana
Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos
Urso do Bairro Novo de Ribeirão
16/08 (sábado)
A partir das 16h
Bloco Carnavalesco Misto Pierrot de São José
Boi Dourado de Limoeiro
Escola de Samba Gigantes do Ororubá
A partir das 17h30
Escola de Samba Águia Dourada
Grupo Cultural Boi Charuto
Tribo de Índio Tupinambá
A partir das 19h
Afoxé Elegbará
Boi Mimoso
Grupo de Bacamarteiros Batalhão 17
17/08 (domingo)
A partir das 16h
Grêmio Recreativo Boi Pavão
Maracatu Leão Formoso
Tribo de Índios Tupiniquins
A partir das 17h30
Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira de Recife
Caboclinho Caetés de Camaragibe
Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo - SOBAC
A partir das 19h
Batalhão 19 - Flor de Lis
Molecodrilha
Quadrilha Junina Sinhá Rendeira