Parque Santana, no Recife, recebe cinema ao ar livre com filme indicado ao Oscar; confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Premiado documentário "Lixo Extraordinário" será exibido no festival Interior na Cena Brasil, com tela inflável gigante e projetores de alta definição

Clique aqui e escute a matéria

O Parque Santana, na Zona Norte do Recife, será palco de uma noite dedicada ao cinema nesta quinta-feira (14), às 19h, com a realização de uma etapa do festival Interior na Cena Brasil.

O público poderá assistir, em sessão gratuita ao ar livre, ao curta-metragem pernambucano "Das Águas", de Adalberto Oliveira e Tiago Martins Rêgo, vencedor da Mostra Competitiva de Curtas Pernambucanos no Cine PE de 2024.

Outra atração será "Lixo Extraordinário", premiado documentário de Lucy Walker, João Jardim e Karen Harley, indicado ao Oscar de Melhor Documentário.



Tela inflável chega a de 10 metros

Antes das exibições, haverá um bate-papo com os diretores da produção local. As projeções serão feitas em uma estrutura de cinema ao ar livre, com uma tela inflável gigante de 10 metros por 6 metros e projetores de alta definição.

O festival propõe o cinema como ponto de partida para reflexões sobre temas como água, lixo, energia, povos originários, florestas, agrotóxicos e mudanças climáticas.

Mais cidades pernambucanas

Imagem do curta-metragem "Das Ãguas", de Adalberto Oliveira e Tiago Martins RÃªgo - DIVULGAÃ?Ã?O

Após a abertura no Recife, o festival seguirá para Paulista (15), Olinda (16) e Igarassu (17), sempre com sessões gratuitas em praças públicas.

Também haverá atividades formativas em escolas públicas do Recife, incentivando o protagonismo juvenil nas questões ambientais.

Pelo Brasil

Antes de chegar a Pernambuco, o projeto percorreu sete cidades do Rio de Janeiro.

"Queremos provocar a sensibilidade, a escuta e o senso de pertencimento ao território e ao meio ambiente. O cinema tem esse poder de tocar, emocionar e mobilizar", afirma o idealizador da iniciativa, Leonardo Conde.

SERVIÇO

Interior na Cena Brasil

Onde: Parque Santana (Rua Jorge Gomes de Sá, Santana, Recife)

Quando: quinta-feira (14), às 19h

Quanto: gratuito

Mais informações: www.interiornacenabrasil.com.br

Saiba como se inscrever na newsletter JC