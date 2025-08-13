Parque Santana, no Recife, recebe cinema ao ar livre com filme indicado ao Oscar; confira
Premiado documentário "Lixo Extraordinário" será exibido no festival Interior na Cena Brasil, com tela inflável gigante e projetores de alta definição
O Parque Santana, na Zona Norte do Recife, será palco de uma noite dedicada ao cinema nesta quinta-feira (14), às 19h, com a realização de uma etapa do festival Interior na Cena Brasil.
O público poderá assistir, em sessão gratuita ao ar livre, ao curta-metragem pernambucano "Das Águas", de Adalberto Oliveira e Tiago Martins Rêgo, vencedor da Mostra Competitiva de Curtas Pernambucanos no Cine PE de 2024.
Outra atração será "Lixo Extraordinário", premiado documentário de Lucy Walker, João Jardim e Karen Harley, indicado ao Oscar de Melhor Documentário.
Tela inflável chega a de 10 metros
Antes das exibições, haverá um bate-papo com os diretores da produção local. As projeções serão feitas em uma estrutura de cinema ao ar livre, com uma tela inflável gigante de 10 metros por 6 metros e projetores de alta definição.
O festival propõe o cinema como ponto de partida para reflexões sobre temas como água, lixo, energia, povos originários, florestas, agrotóxicos e mudanças climáticas.
Mais cidades pernambucanas
Após a abertura no Recife, o festival seguirá para Paulista (15), Olinda (16) e Igarassu (17), sempre com sessões gratuitas em praças públicas.
Também haverá atividades formativas em escolas públicas do Recife, incentivando o protagonismo juvenil nas questões ambientais.
Pelo Brasil
Antes de chegar a Pernambuco, o projeto percorreu sete cidades do Rio de Janeiro.
"Queremos provocar a sensibilidade, a escuta e o senso de pertencimento ao território e ao meio ambiente. O cinema tem esse poder de tocar, emocionar e mobilizar", afirma o idealizador da iniciativa, Leonardo Conde.
SERVIÇO
Interior na Cena Brasil
Onde: Parque Santana (Rua Jorge Gomes de Sá, Santana, Recife)
Quando: quinta-feira (14), às 19h
Quanto: gratuito
Mais informações: www.interiornacenabrasil.com.br