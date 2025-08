Apesar das reformas, cinemas de rua do Recife seguem subaproveitados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Cineteatro do Parque ainda não possui uma programação regular de filmes, enquanto o Cinema São Luiz segue com sessões apenas em fins de semana

Clique aqui e escute a matéria

Há uma semana, o Cineteatro do Parque e o Cinema São Luiz anunciaram, com entusiasmo, que serão os primeiros cinemas do Brasil a exibir "O Agente Secreto", novo filme de Kleber Mendonça Filho. Um feito simbólico para o cinema pernambucano.

No entanto, chama atenção o fato de essas salas ainda não explorarem todo o seu potencial, mesmo após reformas concluídas em 2020 e 2024, respectivamente.

Desde a reabertura, o Parque ainda não conta com sessões regulares de cinema. Embora esse retorno tenha sido anunciado em maio de 2024, com exibições às terças-feiras, a agenda foi descontinuada. A reforma custou R$ 20 milhões à Prefeitura do Recife.

Cinema São Luiz, no Recife - Eduardo Cunha/Secult-PE/Fundarpe Cinema São Luiz, no Recife - Jailton Jr. NOVA FASE Reforma incluiu toda a infraestrutura do prédio inaugurado em 1915 e anexo, do telhado a plateia, camarins e área externa. Cine-teatro ganhou novo projeto digital e equipamentos de som e luz - FILIPE JORDÃO/JC IMAGEM Após minucioso trabalho de restauro, Teatro do Parque foi entregue hoje com o visual renovado e novas tecnologias. - FILIPE JORDÃO/JC IMAGEM

No caso do Cinema São Luiz, há sessões regulares apenas nos fins de semana (com iniciativas interessantes, como a programação infantil), mas sem a retomada das exibições em dias úteis, marca registrada durante a gestão do programador Geraldo Pinho.

O investimento total na reforma do São Luiz foi de R$ 3,3 milhões, geridos pela Secretaria de Cultura e Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco.

Com esse cenário, as salas que hoje oferecem filmes fora do circuito dos multiplexes com maior regularidade são as do Cinema da Fundação Joaquim Nabuco, com unidades no Derby, em Casa Forte e no Bairro do Recife - essa última encontra-se em reforma.

E o cinema do Teatro Apolo?

Fundado para as artes cênicas em 1839, Teatro Apolo foi aproveitado como sala de cinema em 1996, numa revitalização do Bairro do Recife - GUGA MATOS/JC IMAGEM

Outro espaço hoje pouco lembrado é o do Teatro Apolo, que funcionou como cine-teatro entre as décadas de 1990 e 2010. Em 2022, o então secretário Ricardo Mello afirmou, em entrevista, que havia um levantamento em curso para avaliar a reabertura do local para pautas audiovisuais.

Em 2024, a Prefeitura reforçou que o Apolo será um dos próximos equipamentos a receber melhorias por meio da ação MOVE Cultura, "com perspectiva de reassumir o seu papel original de cineteatro, estando este investimento previsto nos recursos da Lei Paulo Gustavo".

No passado, o Recife contou com diversos cinemas de rua na região central, como o Moderno (Praça Joaquim Nabuco), o Trianon (Avenida Guararapes), o Veneza (Rua do Hospício) e o Art Palácio (Rua da Palma) - este último com previsão de retomada, em razão da futura instalação do IFPE no Edifício Trianon.

Vocação pouco explorada

Inaugurado em 1915, o Parque foi desapropriado na década de 1950 pela Prefeitura, transformando-se em espaço dedicado ao cinema educativo.



Durante a segunda metade do século 20, o local se tornou um importante centro de difusão cinematográfica. Com programadores como Celso Marconi, chegou a ter sessões nas segundas e terças-feiras.

Teatro do Parque, data desconhecida - ANTÔNIO TENÓRIO/MUSEU DA CIDADE DO RECIFE

Durante a gestão de Geraldo Pinho (1993–2002), as sessões se estenderam também às quartas. Pinho foi responsável por trazer ao Recife filmes interessantes que não chegavam ao circuito comercial, negociando diretamente com distribuidoras — inclusive obras já fora de cartaz.

Outros programadores importantes do Parque foram Marco Henrique Lopes, Ernesto Barros e Sérgio Dantas, que mantiveram mostras, festivais e exibições regulares. Apesar disso, o espaço passou os últimos 14 anos sem uma programação estável de cinema.

Atualmente, o Parque tem recebido eventos pontuais, como Cine PE, da Mostra Maré e dos festivais MOV e Janela de Cinema, além de pré-estreias e lançamentos nacionais.

Cinema São Luiz

Cinema São Luiz reabre as salas de cinema em novembro - EDUARDO CUNHA/SECULT PE

O São Luiz suspendeu suas atividades em março de 2020 para obras de restauro, voltando a funcionar em 2022 com curadoria de Luiz Joaquim. No entanto, voltou a fechar após fortes chuvas que danificaram o telhado, em junho do mesmo ano.

Após a restauração do forro decorativo, reabriu em outubro de 2024. Chegou a contar com a curadoria de Luís Fernando Moura e, atualmente, é programado por Pedro Severien.

Após a reabertura, outras melhorias seguiram em curso. A última fase de obras teve início em agosto do ano passado, com previsão de conclusão em 10 meses - prazo que já expirou.

Em novembro, essa chamada "segunda etapa de obras" foi justamente a justificativa apresentada para o funcionamento restrito aos finais de semana.

O que diz a Prefeitura do Recife

Em nota, a Prefeitura afirmou que "o audiovisual é pauta prioritária na programação do Parque, um dos últimos espaços culturais históricos remanescentes da tradição de cinemas de rua da capital pernambucana".

"O Cineteatro é palco e tela cativa de importantes programações e ativações do audiovisual na cidade, a exemplo do Cine PE, da Mostra Maré e dos festivais MOV e Janela de Cinema, além de pré-estreias e lançamentos nacionais, como o do filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça, que terá sua primeira sessão brasileira exibida no Parque, no próximo mês de setembro. Novas ações e programações regulares de audiovisual para o Cineteatro estão sendo formuladas."

O Governo de Pernambuco, responsável pelo Cinema São Luiz, afirmou que a sala "retornará suas atividades em dias de semana com o encerramento das obras, com conclusão prevista para 2026".