Ingressos para estreia de 'O Agente Secreto' começam a ser vendidos nesta segunda (4); veja onde comprar

Têm início nesta segunda-feira (4) as vendas de ingressos para a primeira exibição nacional do filme 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho.

As primeiras sessões ocorrerão no dia 10 de setembro, nas salas de rua do Cinema São Luiz e no Cineteatro do Parque, no Recife.

A estreia nacional promete contar com a presença do diretor Kleber Mendonça Filho, da produtora Emilie Lesclaux, e de grande parte do elenco, como Wagner Moura, Maria Fernanda Candido, Tânia Maria, Robério Diógenes, Carlos Francisco, Isabel Zuaa e Laura Lufési.

Ingressos

A pré-venda dos ingressos acontecerão pela internet, nas plataformas Sympla e Ticket Simples. Mas, até o momento da publicação dessa matéria, não havia informações de compra nos respectivos sites.

Quando será a estreia nas salas comerciais?

Essas são as primeiras de uma série de sessões especiais do filme, que ocorrem antes de sua estreia no circuito comercial, no dia 6 de novembro.

O longa também já tem estreia confirmada em 94 países das Américas do Norte e Latina, Europa, Ásia e Oceania, de acordo com a MK2, responsável pela comercialização dos direitos de exibição do filme internacionalmente.

Sobre 'O Agente Secreto'

O Agente Secreto é um thriller ambientado em 1977, período da ditadura militar no Brasil. No filme, Wagner Moura vive Marcelo, um especialista em tecnologia que tenta deixar para trás um passado obscuro e retorna ao Recife em busca de tranquilidade. No entanto, rapidamente percebe que a cidade está longe de oferecer o sossego que deseja (assista ao trailer no vídeo acima).

Além de Moura, o elenco conta com nomes como Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido, Hermila Guedes, Thomás Aquino e Udo Kier.

Cena de 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho, com Wagner Moura e Hermínia Guedes - DIVULGAÇÃO

As filmagens ocorreram no ano passado em diferentes pontos do Recife, incluindo a Ponte Paulo Guerra — que conecta a Zona Sul ao Centro — e o campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Considerado um dos lançamentos mais esperados do ano, o longa teve sua estreia internacional em maio no Festival de Cannes, na França. A exibição foi acompanhada por um cortejo do grupo cultural Guerreiros do Passo, um dos mais tradicionais de Pernambuco.

O filme saiu do festival com dois prêmios: Melhor Direção, para Kleber Mendonça Filho, e Melhor Ator, para Wagner Moura.

