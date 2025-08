Chuvas: Apac renova estado de observação para RMR e Zona da Mata de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

De acordo com a Apac, um canal de umidade deve favorecer a ocorrência de pancadas de chuva ao longo desta segunda (4)

Clique aqui e escute a matéria

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou, nesta segunda-feira (4), alerta de chuvas moderadas para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul de Pernambuco.

De acordo com a Apac, um canal de umidade deve favorecer a ocorrência de pancadas de chuva ao longo desta segunda (4). O Agreste também tem previsão de chuva, com com intensidade de fraca a moderada, informou a agência.

Na noite do sábado (2), a Apac havia emitido um aviso meteorológico, que indicava a possibilidade chuva com intensidade moderada durante o domingo (3).

Onde mais choveu nas últimas 24h?

Segundo o monitoramento em tempo real da Apac, a cidade de Barreiros, na Mata Sul, choveu 134,53 mm. Logo em seguida, a município de São José da Coroa Grande atingiu 78,08 mm.

Barreiros | 134,53 mm (Hospital Municipal);

Barreiros | 90,71 mm (Banco Brasil);

São José da Coroa Grande | 78,08 mm (Faz. Boca do Rio - APAC);

Triunfo | 74,54 mm (COMPESA - APAC);

Tamandaré | 68,2 mm (Saué - APAC);

Bonito | 59,57 mm (BONITO 2 - APAC);

Pedra | 52,65 mm (COMPESA - APAC);

Palmeirina | 51,78 mm (COMPESA - APAC);

Rio Formoso | 46,03 mm (Assentamento Minguito - APAC);

Santa Terezinha | 41,77 mm (Posto de Saúde - Apac).

Saiba como assistir aos Videocasts do JC