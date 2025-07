Bairro do Recife terá fiação elétrica embutida com investimento de R$ 300 milhões

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Primeira etapa do projeto contempla Marco Zero, Cais da Alfândega e Praça do Arsenal; obra é parceria entre Governo de Pernambuco e Neoenergia

O Governo de Pernambuco anunciou, nesta terça-feira (29), um investimento superior a R$ 300 milhões para o embutimento da fiação elétrica do Bairro do Recife, área histórica da capital pernambucana.

A iniciativa será executada em parceria com a Neoenergia e prevê a substituição dos fios aéreos por uma rede subterrânea.

Na primeira etapa, orçada em R$ 185 milhões, serão embutidos 43 quilômetros de cabos elétricos, com instalação de cinco câmaras de manobra e modernização da infraestrutura que atende aproximadamente 1.150 unidades consumidoras.

Essa fase vai cobrir 46% da rede elétrica da Ilha do Recife, incluindo pontos turísticos e culturais como o Marco Zero, o Cais da Alfândega e a Praça do Arsenal.

Impacto estético e tecnológico



Durante o anúncio, a governadora Raquel Lyra afirmou que o projeto representa um avanço tanto para a paisagem urbana quanto para a segurança e modernização dos serviços essenciais.

“Com essa iniciativa, garantimos mais beleza para o bairro, mais segurança no fornecimento de energia e a melhoria na qualidade dos serviços de internet, algo essencial para o Porto Digital, que está no coração do centro", afirmou.

"Estamos criando um grupo de trabalho para que os interessados possam participar da organização do plano operacional, garantindo que essa entrega aconteça o mais rápido possível", declarou.

Imagem do Bairro do Recife - Hesíodo Góes/Secom

Projeto será expandido para toda a ilha



Além de modernizar a paisagem, a iniciativa tem como meta preservar o patrimônio histórico e valorizar o potencial turístico e econômico da região.

A expectativa do governo é expandir a intervenção para toda a ilha, após a conclusão da fase inicial.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, reforçou os benefícios para as empresas instaladas no bairro, especialmente o polo de inovação do Porto Digital.

“Do ponto de vista do setor produtivo, das instituições que estão aqui no Bairro do Recife, principalmente das empresas do Porto Digital, a gente traz mais segurança elétrica, além de ter um fornecimento mais protegido, porque os fios vão estar subterrâneos”, explicou.

Projeto exige colaboração de diferentes setores



O diretor de Relações Institucionais da Neoenergia, João Paulo Rodrigues, explicou que a execução da obra exigirá cooperação entre empresas de telefonia, prefeitura e demais agentes públicos e privados.

“É um projeto que exige a colaboração de diversos agentes, desde as empresas de telefonia até o poder público. A proposta é embutir toda a fiação que hoje está exposta, utilizando calhas subterrâneas e um projeto de engenharia estruturado”, afirmou Rodrigues.

