Governo abre novo ciclo do Programa Mães de Pernambuco; entenda benefício

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS), iniciou, nesta terça-feira (29), mais um ciclo de confirmações para o Programa Mães de Pernambuco. A iniciativa garante apoio financeiro mensal de R$ 300 às 100 mil mulheres em maior situação de vulnerabilidade social do estado.

Nessa nova etapa, estão sendo disponibilizadas 1.788 vagas, que podem ser preenchidas até o dia 24 de agosto, ou enquanto houver disponibilidade. As mulheres confirmadas terão o pagamento liberado no dia de 5 de setembro.

A seleção das 100 mil beneficiárias ocorre conforme ranking do Cadastro Único do Bolsa Família.

Critérios para receber o benefício

Residir em Pernambuco;

Ser beneficiária do Programa Bolsa Família com Cadastro Único atualizado;

Ser responsável familiar;

Estar gestante, ser mãe ou responsável por criança de 0 a 6 anos (72 meses);

Não possuir emprego ou renda formal.

A confirmação deve ser feita diretamente no site oficial do programa: www.maesdepernambuco.pe.gov.br, informando o número do NIS e a data de nascimento. O sistema informa imediatamente se há vaga disponível ou a posição da candidata na lista de espera.

Dúvidas podem ser esclarecidas pela Ouvidoria Social da SAS, pelo e-mail ouvidoria@sas.pe.gov.br ou pelo telefone gratuito 0800.081.4421. Para agilizar o atendimento, é importante informar o nome completo, CPF e número do NIS.

