Museu do Caranguejo Vivo promove atividades ecológicas pelo Dia Mundial de Proteção aos Manguezais

As atividades realizadas incluem trilha ecológica, coleta de sementes e limpeza do Rio Timbó, além de visitas guiadas e oficinas

Projetos voltados para a proteção dos manguezais no Litoral Norte de Pernambuco promovem atividades e oficinas neste sábado (26), no Museu do Caranguejo Vivo, em Maria Farinha.

A iniciativa acontece em parceria com o projeto Salve Maria Farinha, que promove a preservação dos berçarios e da região costeira, e começa às 8h, se estendendo até às 17h.

As atividades realizadas incluem trilha ecológica, coleta de sementes, oficina de plantio e limpeza do Rio Timbó, além de visitas guiadas e oficinas de pintura.

Programação completa

8h - Coffee break receptivo

9h às 12h - Limpeza de mangueza, trilha e ofina de pantio

12h às 14h - Almoço coletivo

14h às 17h - Visitação guiada com oficina de pintura de plaquinhas

Imagem de oficina de placas - Divulgação

Os atos deste sábado contribuem com os compromissos ESG da Agenda 2030, voltada para a proteção do meio ambiente, além de ampliar a conexão dos participantes com a sustentabilidade.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC