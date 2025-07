Em meio a ataques de Trump, Pix expande e chega em larga escala aos Estados Unidos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em um movimento que contrasta diretamente com as recentes ameaças comerciais do governo americano, o sistema de pagamento instantâneo brasileiro, o Pix, acaba de ser lançado em larga escala nos Estados Unidos.

A expansão é fruto de uma parceria entre a gigante de pagamentos norte-americana Verifone e a empresa brasileira PagBrasil.

A novidade acontece justamente no momento em que a gestão do presidente Donald Trump incluiu o Pix em uma investigação formal contra o Brasil por supostas "práticas comerciais injustas".

Como vai funcionar para o turista brasileiro?

Até agora, o uso do Pix nos EUA era restrito. Com a nova parceria, qualquer varejista americano que utilize as máquinas da Verifone — presente em 75% dos maiores varejistas do país — poderá oferecer o Pix como forma de pagamento.

O processo será simples para o consumidor:

O lojista digita o valor da compra em dólares.

A maquininha gera um QR Code do Pix.

O cliente brasileiro escaneia o código com seu aplicativo de banco.

O valor aparece na tela do celular já convertido para reais, com o IOF de 3,5% incluído.

Após a confirmação, o pagamento é aprovado instantaneamente.

Mercado e expansão global

A iniciativa visa atender ao crescente fluxo de turistas brasileiros nos EUA, que hoje é de 1,9 milhão de pessoas por ano e deve aumentar com a Copa do Mundo de 2026. Para os lojistas americanos, a vantagem está no custo, já que a taxa de transação do Pix (2%) é, em geral, menor que a dos cartões de crédito.

Madhu Vasu, vice-presidente da Verifone, classificou o lançamento como um "divisor de águas para os varejistas norte-americanos em destinos turísticos importantes como a Flórida e Nova York".

A chegada em massa aos EUA consolida a expansão internacional do Pix, que já está presente em países como Portugal e Argentina, e serve de inspiração para o novo sistema de pagamentos instantâneos da Colômbia.

(Com informações do Estadão Conteúdo).