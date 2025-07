Embaixada dos EUA publica mensagem contra imigrantes: 'Até ET sabia hora de voltar para casa'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou uma mensagem para imigrantes brasileiros que estão ilegalmente no país americano, incentivando-os a voltar para casa.

"Se você está nos EUA ilegalmente, faça como o E.T.: é hora de ligar para casa. Use o aplicativo CBP Home e vá embora agora, com apoio e dignidade. Você receberá assistência para a viagem e uma ajuda de custo para retornar ao seu país de origem", diz a publicação.

Na imagem, a embaixada usa imagem do filme de ficção científica "E.T., O Extraterrestre", com a frase: "Até o E.T. sabia a hora de voltar para casa".

O CBP Home citado na mensagem é um aplicativo móvel gratuito, desenvolvido pela Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP), destinado a imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos que desejam retornar voluntariamente ao seu país de origem.

A publicação reforça a política anti-imigração aplicada pelo presidente Donald Trump desde o início de seu segundo mandato na Casa Branca.

CONTRA O BRASIL

Contra o Brasil especificamente, as relações estão estremecidas desde o anúncio da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros no início do mês.

Trump tem dado diversas declarações em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pedindo para que "deixem Bolsonaro em paz", além de chamar os processos judiciais contra o ex-presidente brasileiro de "perseguição" e "caça às bruxas".

A Embaixada emitiu nota no dia 9 deste mês, endossando Trump. A representação afirmou que Bolsonaro e sua família têm sido "fortes parceiros" dos norte-americanos e afirmou que a "perseguição política contra ele, sua família e seus apoiadores é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil".

Na semana passada, a Embaixada criticou a atuação da Suprema Corte brasileira e a chamou de "Supremo Tribunal de Moraes".

Na última terça-feira, 15, o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) iniciou uma investigação sobre o Brasil, para apurar se práticas comerciais brasileiras prejudicam de alguma forma o comércio americano.