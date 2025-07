'Reclamar do Pix é como defender telefone fixo', diz Haddad sobre investigação dos EUA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, respondeu nesta segunda-feira (21) à investigação comercial aberta pelos Estados Unidos contra o Brasil, que mira, entre outros pontos, o sistema de pagamento instantâneo Pix. Em entrevista à Rádio CBN, Haddad usou uma analogia forte para defender a ferramenta criada pelo Banco Central.

"Reclamar do Pix é o mesmo que defender telefone fixo no lugar do celular", declarou o ministro, classificando como "irracional" a ideia de que o sistema brasileiro possa ser uma "possível ameaça aos EUA".

Para Haddad, a investigação sobre o Pix e a ameaça de tarifas de 50% do presidente Donald Trump são, na verdade, uma "provocação sem base factual" com motivações políticas, ligadas à atuação do Judiciário brasileiro.

"A família Bolsonaro estava reivindicando sanções porque nosso sistema judiciário funciona", afirmou Haddad, conectando a pressão americana aos processos que o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados enfrentam no Brasil.

O ministro também buscou tranquilizar o mercado sobre especulações de que o Brasil poderia ser excluído de sistemas internacionais de pagamento. Segundo ele, essa é uma medida extrema, sem qualquer relação com o Pix, e que só foi aplicada a países em guerra, como a Rússia.

"O Brasil se dá bem com todos países, não podemos aceitar provocação sem base factual", concluiu Haddad, reforçando a posição diplomática do governo.

(Com informações do Estadão Conteúdo).

