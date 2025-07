'Situação não precisa ficar feia': EUA pressionam União Europeia por acordo comercial

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Bessent fala em avanço lento com União Europeia, negociação futura com China sobre petróleo do Irã e pede que aliados sigam novas sanções à Rússia

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, sinalizou nesta segunda-feira (21) que o governo americano adotará uma postura firme e sem pressa nas negociações comerciais com seus principais parceiros. Em entrevista à CNBC, ele afirmou que a "qualidade dos acordos é mais importante do que o 'momento certo'".

Bessent comentou o andamento das conversas com as maiores potências econômicas, deixando recados diretos para aliados e rivais.

Recados para Europa e China

Sobre a União Europeia (UE), o secretário disse que o bloco "avançou lentamente" nas negociações, mas que agora parece mais engajado em fechar um acordo. Ele, no entanto, deixou um aviso: "A situação não precisa 'ficar feia' com os europeus", indicando que a paciência americana tem limites.

Bessent também pediu que a Europa se junte aos EUA em uma nova rodada de sanções contra a Rússia, que, segundo ele, tem o apoio de quase 90 senadores americanos e pode incluir "tarifas secundárias".

Em relação à China, o secretário afirmou que as conversas comerciais estão "em um bom lugar" e podem evoluir para temas geopolíticos sensíveis. "Com a China, podemos começar a conversar sobre o petróleo do Irã, o comércio deles com a Rússia. Eles são grandes compradores de petróleo russo e iraniano sob sanções", afirmou, conectando a pauta comercial à política externa.

O secretário mencionou ainda uma recente visita ao Japão, onde se encontrou com o primeiro-ministro, e reforçou que a prioridade de Washington em todas as frentes é garantir "melhores negócios para os EUA".

(Com informações do Estadão Conteúdo).

