Governo de Pernambuco publica licitação para restaurar igreja interditada há 10 anos em Olinda

A Igreja de São Pedro Mártir de Verona, localizada no Sítio Histórico de Olinda, deve receber intervenções estruturais e de conservação após 10 anos fechada. O templo foi interditado em 2015 pela Defesa Civil do município por problemas elétricos e riscos estruturais, como desabamento do teto.

As obras serão conduzidas pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) com recursos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), por meio do Novo PAC, orçadas no valor de R$ 1,2 milhão.

Os serviços incluem a recuperação das fachadas, pisos, esquadrias e coberta, além da renovação das instalações elétricas, sistema de iluminação, acessibilidade, e infraestrutura de prevenção e combate a incêndio.

De acordo com o Governo do Estado, a previsão é que a obra seja executada em oito meses, a partir da ordem de serviço.

Monumento secular

A Igreja de São Pedro Mártir de Verona, localizada no Amparo, próximo à Praça do Carmo, em Olinda, foi construída no século XVIII. A irmandade de São Pedro Mártir foi instituída em 1711 e a atual construção data da segunda metade do século XVIII, após o desabamento da antiga matriz.

De estilo predominantemente barroco, o templo possui nave simples e abriga imagens sacras de valor artístico e devocional.

O espaço já foi palco de celebrações religiosas e manifestações culturais no município e, em 2012, teve seu projeto de restauro aprovado pela Lei Rouanet, mas a verba não havia sido repassada pelo Governo Federal.